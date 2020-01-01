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У Луцьку з 19 травня повноцінно запрацює Старий ринок

У Луцьку з 19 травня повноцінно запрацює Старий ринок
У Луцьку у вівторок, 19 травня, повністю запрацює Центральний ринок.

Про це повідомляють на сторінці ринку у facebook.

Нагадаємо, 15 травня у Луцьку дозволили працювати непродовольчим (речовим) ринкам.

Такому рішенню передували неодноразові протести підприємців із вимогою відкрити базари.

Інформують, що 19 травня Центральний ринок повноцінно розпочне свою роботу після тривалої перерви. І продавців, і покупців просять дотримуватися правил карантину. Зокрема, приходити лише в масках, дотримуватися дистанції.

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Теги: Старий ринок, карантин
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