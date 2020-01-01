У Луцьку з 19 травня повноцінно запрацює Старий ринок





Про це повідомляють на сторінці ринку у facebook.



Нагадаємо, 15 травня у Луцьку дозволили



Такому рішенню передували неодноразові протести



Інформують, що 19 травня Центральний ринок повноцінно розпочне свою роботу після тривалої перерви. І продавців, і покупців просять дотримуватися правил карантину. Зокрема, приходити лише в масках, дотримуватися дистанції.

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