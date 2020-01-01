У Луцьку з 19 травня повноцінно запрацює Старий ринок
Сьогодні, 16:22
У Луцьку у вівторок, 19 травня, повністю запрацює Центральний ринок.
Про це повідомляють на сторінці ринку у facebook.
Нагадаємо, 15 травня у Луцьку дозволили працювати непродовольчим (речовим) ринкам.
Такому рішенню передували неодноразові протести підприємців із вимогою відкрити базари.
Інформують, що 19 травня Центральний ринок повноцінно розпочне свою роботу після тривалої перерви. І продавців, і покупців просять дотримуватися правил карантину. Зокрема, приходити лише в масках, дотримуватися дистанції.
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Про це повідомляють на сторінці ринку у facebook.
Нагадаємо, 15 травня у Луцьку дозволили працювати непродовольчим (речовим) ринкам.
Такому рішенню передували неодноразові протести підприємців із вимогою відкрити базари.
Інформують, що 19 травня Центральний ринок повноцінно розпочне свою роботу після тривалої перерви. І продавців, і покупців просять дотримуватися правил карантину. Зокрема, приходити лише в масках, дотримуватися дистанції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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