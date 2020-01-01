На Волині троє водіїв хотіли відкупитися від патрульних за «п'яне» кермування





Про це



Так, уночі 10 травня 2020 року правоохоронці у Нововолинську зупинили авто, за кермом якого перебувала 24-річна жінка, за порушення правил дорожнього руху. Водійка у стані алкогольного сп’яніння намагалася за 2400 грн залагодити з поліцейськими питання про не притягнення її до адміністративної відповідальності.



Другий випадок трапився увечері 14 травня 2020 року 42-річний мешканець Рівненщини, який також керував вантажівкою, будучи нетверезим, намагався відкупитися від працівників Горохівського відділу поліції за 400 грн.



Третій інцидент зафіксували на Горохівщині. 2000 грн надавав поліцейським наступного дня – 15 травня 2020 року – 26-річний мешканець села Іванівка, котрий теж перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.



Усім трьом водіям повідомили про підозру у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 369 КК України, покарання – до 4 років позбавлення волі).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині трьом водіям не вдалося відкупитися від відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Так, уночі 10 травня 2020 року правоохоронці у Нововолинську зупинили авто, за кермом якого перебувала 24-річна жінка, за порушення правил дорожнього руху. Водійка у стані алкогольного сп’яніння намагалася за 2400 грн залагодити з поліцейськими питання про не притягнення її до адміністративної відповідальності.Другий випадок трапився увечері 14 травня 2020 року 42-річний мешканець Рівненщини, який також керував вантажівкою, будучи нетверезим, намагався відкупитися від працівників Горохівського відділу поліції за 400 грн.Третій інцидент зафіксували на Горохівщині. 2000 грн надавав поліцейським наступного дня – 15 травня 2020 року – 26-річний мешканець села Іванівка, котрий теж перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.Усім трьом водіям повідомили про підозру у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 369 КК України, покарання – до 4 років позбавлення волі).

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