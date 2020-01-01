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На Волині троє водіїв хотіли відкупитися від патрульних за «п'яне» кермування

На Волині троє водіїв хотіли відкупитися від патрульних за «п'яне» кермування
На Волині трьом водіям не вдалося відкупитися від відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Так, уночі 10 травня 2020 року правоохоронці у Нововолинську зупинили авто, за кермом якого перебувала 24-річна жінка, за порушення правил дорожнього руху. Водійка у стані алкогольного сп’яніння намагалася за 2400 грн залагодити з поліцейськими питання про не притягнення її до адміністративної відповідальності.

Другий випадок трапився увечері 14 травня 2020 року 42-річний мешканець Рівненщини, який також керував вантажівкою, будучи нетверезим, намагався відкупитися від працівників Горохівського відділу поліції за 400 грн.

Третій інцидент зафіксували на Горохівщині. 2000 грн надавав поліцейським наступного дня – 15 травня 2020 року – 26-річний мешканець села Іванівка, котрий теж перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Усім трьом водіям повідомили про підозру у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 369 КК України, покарання – до 4 років позбавлення волі).

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Теги: Волинь, п'яні водії, хабар
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