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Посадовець з Волині написав заяву на поліцейських, які «вкрали» із його авто чималу суму

Посадовець з Волині написав заяву на поліцейських, які «вкрали» із його авто чималу суму
Керівник одного з підприємств Старовижівщини неправдиво повідомив про викрадення із його авто 300 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

У поліцію посадовець звернувся, щоб повідомити, що після зупинки його правоохоронцями за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння з його автомобіля зникли кошти в сумі 300 тисяч гривень. Згодом чоловік визнав, що інформація про вчинення щодо нього тяжкого злочину не відповідає дійсності.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження, в якому триває досудове розслідування.

Зауважують, що санкцією ч. 2 ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення тяжкого злочину передбачене покарання до 5 років позбавлення волі.

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Теги: посадовець, Волинь, підприємець
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