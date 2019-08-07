Посадовець з Волині написав заяву на поліцейських, які «вкрали» із його авто чималу суму

Керівник одного з підприємств Старовижівщини неправдиво повідомив про викрадення із його авто 300 тисяч гривень.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.У поліцію посадовець звернувся, щоб повідомити, що після зупинки його правоохоронцями за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння з його автомобіля зникли кошти в сумі 300 тисяч гривень. Згодом чоловік визнав, що інформація про вчинення щодо нього тяжкого злочину не відповідає дійсності.За цим фактом розпочали кримінальне провадження, в якому триває досудове розслідування.Зауважують, що санкцією ч. 2 ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення тяжкого злочину передбачене покарання до 5 років позбавлення волі.