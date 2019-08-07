Посадовець з Волині написав заяву на поліцейських, які «вкрали» із його авто чималу суму
Сьогодні, 16:30
Керівник одного з підприємств Старовижівщини неправдиво повідомив про викрадення із його авто 300 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
У поліцію посадовець звернувся, щоб повідомити, що після зупинки його правоохоронцями за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння з його автомобіля зникли кошти в сумі 300 тисяч гривень. Згодом чоловік визнав, що інформація про вчинення щодо нього тяжкого злочину не відповідає дійсності.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження, в якому триває досудове розслідування.
Зауважують, що санкцією ч. 2 ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення тяжкого злочину передбачене покарання до 5 років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
У поліцію посадовець звернувся, щоб повідомити, що після зупинки його правоохоронцями за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння з його автомобіля зникли кошти в сумі 300 тисяч гривень. Згодом чоловік визнав, що інформація про вчинення щодо нього тяжкого злочину не відповідає дійсності.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження, в якому триває досудове розслідування.
Зауважують, що санкцією ч. 2 ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення тяжкого злочину передбачене покарання до 5 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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