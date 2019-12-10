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Волинянка, яка виховує 7 дітей, отримала звання «Мати-героїня». ФОТО

Волинянка, яка виховує 7 дітей, отримала звання «Мати-героїня». ФОТО
Жителька села Городище Боратинської громади Ольга Громик отримала почесне звання «Матір-героїня».

Про це йдеться на сайті Боратинської сільради.

Вручити відповідне посвідчення, нагрудний знак та привітати багатодітну маму завітали перший заступник Луцької РДА Олександр Озінович, заступник голови РДА Інна Бас, сільський голова Сергій Яручик та староста Оксана Кравчук.

У подружжя Громиків сім дітей – троє синів та четверо доньок. Різниця у віці між найстаршим та наймолодшим – 16 років. Незабаром сім’я знову чекає на поповнення – ще одну дівчинку.

«Діти – це наше щастя, – гордо каже Ольга Громик. – Тому у нас їх аж семеро. Я ніколи не замислювалася над тим скільки хочу дітей. А після народження первістка зрозуміла, що дітей посилає Бог. І якщо він це робить – значить турбується про вас. Діти – це подарунок, який з любов’ю дає Господь.

Звісно, бути багатодітною матір’ю приємно, але водночас це велика відповідальність. Я завжди дуже хвилююся за кожну дитину, переживаю. Коли у тебе семеро дітей, а слово «мама» лунає частіше, ніж будь-яке інше, досить складно знайти сили і час, аби приділити всім увагу. Та зрештою усі негаразди та життєві клопоти відходять на другий план, коли чуєш щирий дитячий сміх. Мої діти для мене – це світло, яке додає сили і бажання жити й рухатися далі.

Отримати звання «Матір-героїня» було дуже хвилююче та приємно, та це більше формальність. Вважаю, що кожна мама є героїнею, особливо для своїх дітей. Адже подароване життя, недоспані ночі, постійні турботи та переживання про майбутнє дітей іншим словом, як подвиг, не назвеш…», - розповідає багатодітна мама.

Волинянка, яка виховує 7 дітей, отримала звання «Мати-героїня». ФОТО
Волинянка, яка виховує 7 дітей, отримала звання «Мати-героїня». ФОТО
Волинянка, яка виховує 7 дітей, отримала звання «Мати-героїня». ФОТО

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Теги: мати-героїня, Боратинська сільрада
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