Масштабну пожежу в багатоквартирному будинку у Рожищі вже локалізували. ФОТО





Нагадаємо, що повідомлення про



Вже о 16:13 пожежу локалізували, триває гасіння пожежі на площі 400 м кв. Жертв та постраждалих немає.



До гасіння залучили 40 чоловік та 8 одиниць техніки, з них від ДСНС - 34 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки.



Причину пожежі встановлюють.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальники локалізували пожежу в багатоквартирному будинку у Рожищі.Нагадаємо, що повідомлення про пожежу до служби «101» надійшло 18 травня о 14:47, - інформує УДСНС України у Волинській області.Вже о 16:13 пожежу локалізували, триває гасіння пожежі на площі 400 м кв. Жертв та постраждалих немає.До гасіння залучили 40 чоловік та 8 одиниць техніки, з них від ДСНС - 34 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки.Причину пожежі встановлюють.

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