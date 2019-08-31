Масштабну пожежу в багатоквартирному будинку у Рожищі вже локалізували. ФОТО
Сьогодні, 16:53
Рятувальники локалізували пожежу в багатоквартирному будинку у Рожищі.
Нагадаємо, що повідомлення про пожежу до служби «101» надійшло 18 травня о 14:47, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Вже о 16:13 пожежу локалізували, триває гасіння пожежі на площі 400 м кв. Жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучили 40 чоловік та 8 одиниць техніки, з них від ДСНС - 34 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки.
Причину пожежі встановлюють.
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Нагадаємо, що повідомлення про пожежу до служби «101» надійшло 18 травня о 14:47, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Вже о 16:13 пожежу локалізували, триває гасіння пожежі на площі 400 м кв. Жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучили 40 чоловік та 8 одиниць техніки, з них від ДСНС - 34 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки.
Причину пожежі встановлюють.
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