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Масштабну пожежу в багатоквартирному будинку у Рожищі вже локалізували. ФОТО

Масштабну пожежу в багатоквартирному будинку у Рожищі вже локалізували. ФОТО
Рятувальники локалізували пожежу в багатоквартирному будинку у Рожищі.

Нагадаємо, що повідомлення про пожежу до служби «101» надійшло 18 травня о 14:47, - інформує УДСНС України у Волинській області.

Вже о 16:13 пожежу локалізували, триває гасіння пожежі на площі 400 м кв. Жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучили 40 чоловік та 8 одиниць техніки, з них від ДСНС - 34 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки.

Причину пожежі встановлюють.

Масштабну пожежу в багатоквартирному будинку у Рожищі вже локалізували. ФОТО
Масштабну пожежу в багатоквартирному будинку у Рожищі вже локалізували. ФОТО


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Теги: Рожище, пожежа
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