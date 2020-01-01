Волонтерка з Волині просить допомогти з лікуванням рідного брата
Сьогодні, 17:52
Волонтерка спілки афганців Волинської області Галина Цвид просить небайдужих долучитись до порятунку від хвороби її рідного брата Володимира Мельника.
Аби вилікувати аневризму аорти, йому потрібна дороговартісна операція, на яку в родини немає коштів, - пишуть Волинські новини.
Лікарі поставили Володимир діагноз – аневризма аорти грудного відділу з розшаруванням. Для лікування волинянину потрібні дві дороговартісні операції, які обійдуться в 13 тисяч доларів.
«Для нашої родини це дуже великі кошти, до збору яких долучаються родичі, знайомі, друзі. Боюсь втратити рідну людину, адже більше року тому померла моя рідна сестра (1958 р. н.) у віці 60 років з діагнозом хронічна судинно мозгова недостатність, церебральний атеросклероз. Не врятували. Залишається довіритись Божій волі і не падати духом, надіятись і молитись за хворого Володимира. Я вдячна лікарям реанімаційного відділення Горохівської районної лікарні і кардіологічному відділенню Волинської обласної лікарні за професіоналізм та небайдужість до чужого горя.
Знаю, світ не без добрих людей, бо саме головне, що є зараз у мого брата – це бажання жити, без болю, страждань і душевних мук з вірою в Бога. Дякую за Вашу милість і доброту, люди добрі», – каже сестра хворого та закликає небайдужих долучитись до допомоги її брату.
Реквізити:
Карта ПриватБанку: 5168 7574 1114 8432
Волинське ОУ АТ Ощадбанк
Номер карти: 4790 7299 0089 0641
МФО 303398
Код отримувача 2222104861
Картковий рахунок № UA363033980000026202000063126
Отримувач: Цвид Галина Валентинівна
Тел: 0984610261
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Аби вилікувати аневризму аорти, йому потрібна дороговартісна операція, на яку в родини немає коштів, - пишуть Волинські новини.
Лікарі поставили Володимир діагноз – аневризма аорти грудного відділу з розшаруванням. Для лікування волинянину потрібні дві дороговартісні операції, які обійдуться в 13 тисяч доларів.
«Для нашої родини це дуже великі кошти, до збору яких долучаються родичі, знайомі, друзі. Боюсь втратити рідну людину, адже більше року тому померла моя рідна сестра (1958 р. н.) у віці 60 років з діагнозом хронічна судинно мозгова недостатність, церебральний атеросклероз. Не врятували. Залишається довіритись Божій волі і не падати духом, надіятись і молитись за хворого Володимира. Я вдячна лікарям реанімаційного відділення Горохівської районної лікарні і кардіологічному відділенню Волинської обласної лікарні за професіоналізм та небайдужість до чужого горя.
Знаю, світ не без добрих людей, бо саме головне, що є зараз у мого брата – це бажання жити, без болю, страждань і душевних мук з вірою в Бога. Дякую за Вашу милість і доброту, люди добрі», – каже сестра хворого та закликає небайдужих долучитись до допомоги її брату.
Реквізити:
Карта ПриватБанку: 5168 7574 1114 8432
Волинське ОУ АТ Ощадбанк
Номер карти: 4790 7299 0089 0641
МФО 303398
Код отримувача 2222104861
Картковий рахунок № UA363033980000026202000063126
Отримувач: Цвид Галина Валентинівна
Тел: 0984610261
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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