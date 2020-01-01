Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 травня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі висока ймовірність дощу. У Володимир-Волинському опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +9…+11 градусів, удень – +18…+19. Вітер південний, західний, північно-західний і південно-західний, 1-6 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі висока ймовірність дощу. У Володимир-Волинському опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +9…+11 градусів, удень – +18…+19. Вітер південний, західний, північно-західний і південно-західний, 1-6 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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