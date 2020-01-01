У Польщі повідомили, коли планують відкрити кордони
Сьогодні, 19:10
Відкрити кордони у Польщі можуть вже з 15 червня. Однак для цього потрібно, щоб епідеміологічна ситуація залишалася хоча б на поточному рівні.
Про це пише "24 канал" з посиланням на Businessinsider.com.pl.
Віцепрем'єрка Польщі Ядвіга Еміль під час телеефіру заявила, що, за попередніми повідомленнями держав Європи, кордони вони хочуть відкрити з 15 червня.
За словами віцепрем'єрки, аналогічний план має і Польща.
"Ми також припускаємо, що якщо ситуація буде розвиватися не швидшими темпами, ніж наразі, то після 15 червня можна буде відкрити кордони. Я говорю це з великим запасом", – зазначила Еміль.
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Про це пише "24 канал" з посиланням на Businessinsider.com.pl.
Віцепрем'єрка Польщі Ядвіга Еміль під час телеефіру заявила, що, за попередніми повідомленнями держав Європи, кордони вони хочуть відкрити з 15 червня.
За словами віцепрем'єрки, аналогічний план має і Польща.
"Ми також припускаємо, що якщо ситуація буде розвиватися не швидшими темпами, ніж наразі, то після 15 червня можна буде відкрити кордони. Я говорю це з великим запасом", – зазначила Еміль.
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