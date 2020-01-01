У Польщі повідомили, коли планують відкрити кордони





Про це пише



Віцепрем'єрка Польщі Ядвіга Еміль під час телеефіру заявила, що, за попередніми повідомленнями держав Європи, кордони вони хочуть відкрити з 15 червня.



За словами віцепрем'єрки, аналогічний план має і Польща.



"Ми також припускаємо, що якщо ситуація буде розвиватися не швидшими темпами, ніж наразі, то після 15 червня можна буде відкрити кордони. Я говорю це з великим запасом", – зазначила Еміль.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відкрити кордони у Польщі можуть вже з 15 червня. Однак для цього потрібно, щоб епідеміологічна ситуація залишалася хоча б на поточному рівні.Про це пише "24 канал" з посиланням на Businessinsider.com.pl.Віцепрем'єрка Польщіь під час телеефіру заявила, що, за попередніми повідомленнями держав Європи, кордони вони хочуть відкрити з 15 червня.За словами віцепрем'єрки, аналогічний план має і Польща."Ми також припускаємо, що якщо ситуація буде розвиватися не швидшими темпами, ніж наразі, то після 15 червня можна буде відкрити кордони. Я говорю це з великим запасом", – зазначила Еміль.

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