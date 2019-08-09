За скільки у Ковелі можна купити комерційні приміщення. ФОТО. ВІДЕО*





Пропонують перший внесок 10 %. Розрахунок можна відтермінувати до травня 2021 року, пише



Які переваги комерційної нерухомості в «Парковому кварталі»?



1. Потенційні клієнти поруч



Комерційні квадрати – у третьому будинку ЖК, будівництво якого триває.



У перших двох будинках «Паркового кварталу» – по 64 квартири, у третьому буде ще 60. Загалом тут проживатиме близько 200 сімей, а це не менше пів тисячі людей. Біля житлового комплексу – приватний сектор.



Є потреба у спортзалі, хімчистці, пошті. Також тут можна облаштувати магазини, аптеку, салон краси.



2. Зручний доїзд



«Парковий квартал» розташований на вулиці Глібова, що недалеко від центру міста та однієї з основних магістралей – вулиці Володимирської.



3. Є різні варіанти приміщень



Комерційні приміщення є різного планування та площі – 78 м2, 112 м2 та 123 м2.



Також можна розділяти простір у них на власний смак.



Бізнесу не потрібно буде піклуватись про те, як зробити стильний дизайн фасаду, адже про це вже потурбувалась будівельна компанія «Інвестор».



Дивіться, яким буде «Парковий квартал» після завершення будівництва.







Яка ціна комерційних приміщень?

Ціна квадрату залежить від розміру першого внеску.



При сплаті 10 % – 16 000 грн./ м².



При сплаті 50 % – 15759 грн./ м².



При сплаті 100 % – 15 500 грн./ м².



Куди звертатись за детальною інформацією?

Телефон відділу продажів:



096 030 20 10



м. Ковель, вул. Глібова, 8 б



Сайт: investor.lutsk.ua



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Інстаграм: bud.investor



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