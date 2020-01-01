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На Волині п`яний водій хотів за 200 доларів «порішати» з патрульними

На Волині п`яний водій хотів за 200 доларів «порішати» з патрульними
У Володимирі-Волинському водій, який перебував за кермом автівки у стані алкогольного сп`яніння, дав хабар правоохоронцям.

Про пише БУГ, посилаючись на вирок Володимир-Волинського міського суду.

7-го березня чоловік в стані алкогольного сп’яніння за кермом на вулиці Ковельській надав поліцейським 200 доларів хабаря за непритягнення його до адміністративної відповідальності. Чоловік був у службовому авто, адже працює охоронцем. Суд постановив сплатити штраф – суму, яка більше ніж удвічі перевищує суму хабаря.

Обвинувачений 7-го березня, близько 13:00, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, знаходячись в службовому автомобілі на перехресті руху по колу, на автодорозі Р-15 Ковель-Жовква (на виїзді з міста Володимир-Волинський), що по вулиці Ковельській, надав неправомірну вигоду працівникам Володимир-Волинського відділу поліції, а саме: інспекторам сектору реагування патрульної поліції старшому сержанту поліції громадянину О. та майору поліції громадянину В., котру поклав в салоні службового авто поліції «IsuzuD-max» між передніми сидіннями.

Сума хабаря – 200 доларів США, що згідно офіційного курсу встановленого Національним банком України станом на 7-ме березня становить 4948, 26 гривень.

Хабар охоронець дав за непритягнення його до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 126, ч. 5 ст. 121, ст. 125 КУпАП. Дії чоловіка кваліфікували за ч.1 ст. 369 КК України.

Обвинувачений добровільно, без примусу та тиску в повному обсязі беззаперечно визнав свою винуватість в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні та 16-го березня уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

Суд затвердив угоду, а також покарання, яке вона передбачає: штраф в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.

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Теги: поліція, Волинь, Володимир-Волинський, хабар
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Коментарі 1
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баран,щоб порішати,пропонуй 2 лесі USA-проконає 100%.
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