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На Волині 18-річна дівчина отримала квартиру від міськради. ФОТО

На Волині 18-річна дівчина отримала квартиру від міськради. ФОТО
Ковельчанка Мілана Степанюк отримала ключі від однокімнатної квартири в місті залізничників.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Ключі від нового житла дівчині вручили секретар міської ради Віра Федосюк та перший заступник міського голови Михайло Гетьман. Згідно рішення виконкому дівчині-сироті надали соціальне житло.

Присутні привітали ковельчанку з новосіллям, побажали, щоб їй жилося комфортно й затишно у новому домі та щастило у житті. Потому всі разом оглянули оселю.

18-річна Мілана проживатиме в однокімнатній квартирі загальною площею 36,9 кв.м. по вул. Мечникова. Вона у хорошому стані, ремонту не потребує, вмебльована.
На Волині 18-річна дівчина отримала квартиру від міськради. ФОТО
На Волині 18-річна дівчина отримала квартиру від міськради. ФОТО

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Теги: Ковель, Волинь, житло
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Коментарі 1
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Ура!!! Позитив, я радий, що не дарма плачу податки ) Супер, сподіваюсь, що в Мілани все складеться чудово в житті )
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