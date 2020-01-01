На Волині 18-річна дівчина отримала квартиру від міськради. ФОТО





Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.



Ключі від нового житла дівчині вручили секретар міської ради Віра Федосюк та перший заступник міського голови Михайло Гетьман. Згідно рішення виконкому дівчині-сироті надали соціальне житло.



Присутні привітали ковельчанку з новосіллям, побажали, щоб їй жилося комфортно й затишно у новому домі та щастило у житті. Потому всі разом оглянули оселю.



18-річна Мілана проживатиме в однокімнатній квартирі загальною площею 36,9 кв.м. по вул. Мечникова. Вона у хорошому стані, ремонту не потребує, вмебльована.

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