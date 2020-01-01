На центральній вулиці Луцька – аварія, є постраждалі. ФОТО





Водій автомобіля Skoda виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся з бусом Volkswagen, - про це повідомляє Інформаційне агентство



Аварія трапилась неподалік обласного управління лісомисливського господарства області. Легковик отримав сильні механічні ушкодження, є постраждалі. На місці працюють медики, поліція та рятувальники.



Зазначимо, що частина дороги на цій ділянці перекрита через ремонт.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та буса.Водій автомобіля Skoda виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся з бусом Volkswagen, - про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини , посилаючись на повідомлення очевидців.Аварія трапилась неподалік обласного управління лісомисливського господарства області. Легковик отримав сильні механічні ушкодження, є постраждалі. На місці працюють медики, поліція та рятувальники.Зазначимо, що частина дороги на цій ділянці перекрита через ремонт.Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію