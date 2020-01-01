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На центральній вулиці Луцька – аварія, є постраждалі. ФОТО

На центральній вулиці Луцька – аварія, є постраждалі. ФОТО
У Луцьку на проспекті Волі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та буса.

Водій автомобіля Skoda виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся з бусом Volkswagen, - про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на повідомлення очевидців.

Аварія трапилась неподалік обласного управління лісомисливського господарства області. Легковик отримав сильні механічні ушкодження, є постраждалі. На місці працюють медики, поліція та рятувальники.

Зазначимо, що частина дороги на цій ділянці перекрита через ремонт.

Деталі – згодом.
На центральній вулиці Луцька – аварія, є постраждалі. ФОТО
На центральній вулиці Луцька – аварія, є постраждалі. ФОТО
На центральній вулиці Луцька – аварія, є постраждалі. ФОТО
На центральній вулиці Луцька – аварія, є постраждалі. ФОТО
На центральній вулиці Луцька – аварія, є постраждалі. ФОТО
На центральній вулиці Луцька – аварія, є постраждалі. ФОТО


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Теги: аварія, Луцьк
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Коментарі 1
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Стаття "дуже сильна". Все було зовсім не так. І на фото видно, щоб бус знаходиться на зустрічній смузі. Він перед тим вдарився у відбійник і влетів у легковик.
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