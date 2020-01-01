На центральній вулиці Луцька – аварія, є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 20:52
У Луцьку на проспекті Волі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та буса.
Водій автомобіля Skoda виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся з бусом Volkswagen, - про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на повідомлення очевидців.
Аварія трапилась неподалік обласного управління лісомисливського господарства області. Легковик отримав сильні механічні ушкодження, є постраждалі. На місці працюють медики, поліція та рятувальники.
Зазначимо, що частина дороги на цій ділянці перекрита через ремонт.
Деталі – згодом.
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Водій автомобіля Skoda виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся з бусом Volkswagen, - про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на повідомлення очевидців.
Аварія трапилась неподалік обласного управління лісомисливського господарства області. Легковик отримав сильні механічні ушкодження, є постраждалі. На місці працюють медики, поліція та рятувальники.
Зазначимо, що частина дороги на цій ділянці перекрита через ремонт.
Деталі – згодом.
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Коментарі 1
Стаття "дуже сильна". Все було зовсім не так. І на фото видно, щоб бус знаходиться на зустрічній смузі. Він перед тим вдарився у відбійник і влетів у легковик.
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