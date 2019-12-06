Стоп критиці: чому Покровський не сперечається із владою міста. ВІДЕО
Сьогодні, 21:13
Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутат Луцької міської ради Андрій Покровський розповів, чому перестав критикувати владу у місті.
Про це він розповів для ІА «Конкурент».
«Коли я маю чітке бачення, то вдаюся до гострої критики і вимагаю, щоб мене та людей, які стоять за мною, моїх виборців, почули. Коли я не можу внести конструктивну пропозицію, то працюю з ініціаторами на покращення їхньої пропозиції. Коли мене слухають і дослухаються, я тоді дивлюся на будь-кого, як на партнера. А зараз, в часи пандемії, то взагалі не можна загострювати будь-які суперечки, а потрібно працювати, оскільки в нас спільне завдання – подолання коронавірусу та вихід з карантину», – зазначив Покровський.
«Там, де є конструктивний діалог та порозуміння, нема місця критиці. Якщо будуть підстави – я критикуватиму далі. Я критикуватиму всіх, хто, на мою думку, робить щось неправильно», – резюмував політик.
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Про це він розповів для ІА «Конкурент».
«Коли я маю чітке бачення, то вдаюся до гострої критики і вимагаю, щоб мене та людей, які стоять за мною, моїх виборців, почули. Коли я не можу внести конструктивну пропозицію, то працюю з ініціаторами на покращення їхньої пропозиції. Коли мене слухають і дослухаються, я тоді дивлюся на будь-кого, як на партнера. А зараз, в часи пандемії, то взагалі не можна загострювати будь-які суперечки, а потрібно працювати, оскільки в нас спільне завдання – подолання коронавірусу та вихід з карантину», – зазначив Покровський.
«Там, де є конструктивний діалог та порозуміння, нема місця критиці. Якщо будуть підстави – я критикуватиму далі. Я критикуватиму всіх, хто, на мою думку, робить щось неправильно», – резюмував політик.
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Коментарі 1
Чому не сперечається ? А тому, що знайшли точки дотику і відбулися заручини. Вже ж представники з команди Покровського трудовлаштовані у міськраді ! А модератор зараз підтвердить мою правоту видаленням комента .
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