вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стоп критиці: чому Покровський не сперечається із владою міста. ВІДЕО

Стоп критиці: чому Покровський не сперечається із владою міста. ВІДЕО
Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутат Луцької міської ради Андрій Покровський розповів, чому перестав критикувати владу у місті.

Про це він розповів для ІА «Конкурент».

«Коли я маю чітке бачення, то вдаюся до гострої критики і вимагаю, щоб мене та людей, які стоять за мною, моїх виборців, почули. Коли я не можу внести конструктивну пропозицію, то працюю з ініціаторами на покращення їхньої пропозиції. Коли мене слухають і дослухаються, я тоді дивлюся на будь-кого, як на партнера. А зараз, в часи пандемії, то взагалі не можна загострювати будь-які суперечки, а потрібно працювати, оскільки в нас спільне завдання – подолання коронавірусу та вихід з карантину», – зазначив Покровський.

«Там, де є конструктивний діалог та порозуміння, нема місця критиці. Якщо будуть підстави – я критикуватиму далі. Я критикуватиму всіх, хто, на мою думку, робить щось неправильно», – резюмував політик.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Андрій Покровський, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Чому не сперечається ? А тому, що знайшли точки дотику і відбулися заручини. Вже ж представники з команди Покровського трудовлаштовані у міськраді ! А модератор зараз підтвердить мою правоту видаленням комента .
Відповісти
Вибір редактора
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стоп критиці: чому Покровський не сперечається із владою міста. ВІДЕО
Сьогодні, 21:13
На центральній вулиці Луцька – аварія, є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 20:52
Волинське селище на ретросвітлинах американської мандрівниці
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 травня
Сьогодні, 20:00
На Замковій площі у Луцьку вшанували пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу
Сьогодні, 19:42
Схожі новини
З луцьких медиків беруть гроші за проїзд до роботи: депутат пропонує втрутитися З луцьких медиків беруть гроші за проїзд до роботи: депутат пропонує втрутитися
08 квітень, 14:16
Що «болить» лучанам: депутат Покровський назвав ТОП-5 проблем. ВІДЕО Що «болить» лучанам: депутат Покровський назвав ТОП-5 проблем. ВІДЕО
06 грудень, 2019, 09:23
Прийшов час, – Покровський звернувся до людей. ВІДЕО Прийшов час, – Покровський звернувся до людей. ВІДЕО
05 грудень, 2019, 09:55
Театральна вистава та подарунки: у Луцьку влаштували свято дітям атовців Театральна вистава та подарунки: у Луцьку влаштували свято дітям атовців
21 листопад, 2019, 08:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стоп критиці: чому Покровський не сперечається із владою міста. ВІДЕО
Сьогодні, 21:13
 0
На центральній вулиці Луцька – аварія, є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 20:52
 0
Волинське селище на ретросвітлинах американської мандрівниці
Сьогодні, 20:16
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 травня
Сьогодні, 20:00
 0
На Замковій площі у Луцьку вшанували пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу
Сьогодні, 19:42
 0
Медіа
відео
1/8