Стоп критиці: чому Покровський не сперечається із владою міста. ВІДЕО

Андрій Покровський розповів, чому перестав критикувати владу у місті.



Про це він розповів для



«Коли я маю чітке бачення, то вдаюся до гострої критики і вимагаю, щоб мене та людей, які стоять за мною, моїх виборців, почули. Коли я не можу внести конструктивну пропозицію, то працюю з ініціаторами на покращення їхньої пропозиції. Коли мене слухають і дослухаються, я тоді дивлюся на будь-кого, як на партнера. А зараз, в часи пандемії, то взагалі не можна загострювати будь-які суперечки, а потрібно працювати, оскільки в нас спільне завдання – подолання коронавірусу та вихід з карантину», – зазначив Покровський.



«Там, де є конструктивний діалог та порозуміння, нема місця критиці. Якщо будуть підстави – я критикуватиму далі. Я критикуватиму всіх, хто, на мою думку, робить щось неправильно», – резюмував політик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутат Луцької міської радирозповів, чому перестав критикувати владу у місті.Про це він розповів для ІА «Конкурент» «Коли я маю чітке бачення, то вдаюся до гострої критики і вимагаю, щоб мене та людей, які стоять за мною, моїх виборців, почули. Коли я не можу внести конструктивну пропозицію, то працюю з ініціаторами на покращення їхньої пропозиції. Коли мене слухають і дослухаються, я тоді дивлюся на будь-кого, як на партнера. А зараз, в часи пандемії, то взагалі не можна загострювати будь-які суперечки, а потрібно працювати, оскільки в нас спільне завдання – подолання коронавірусу та вихід з карантину», – зазначив Покровський.«Там, де є конструктивний діалог та порозуміння, нема місця критиці. Якщо будуть підстави – я критикуватиму далі. Я критикуватиму всіх, хто, на мою думку, робить щось неправильно», – резюмував політик.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію