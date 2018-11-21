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Показали волинян на кольорових світлинах столітньої давності. ФОТО

Показали волинян на кольорових світлинах столітньої давності. ФОТО
Директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фіньковський показав добірку волинських світлин сторічної давності.

На кожній із цих фотографій – люди, яких давно уже немає на світі. Хтось із них залишив по собі видимий слід, а більшість залишилася жити лише на цих трохи вицвілих фотокартках, - пише "Волинь-нова".

Юрій Фініковський підмітив, що колись фотографія для волинян була дуже серйозною справою, тому на давніх знимках ніхто й не думає усміхатися. Для тодішніх людей такі світлини – дуже цінні сімейні реліквії.
Показали волинян на кольорових світлинах столітньої давності. ФОТО

Молоді мами, жительки м.Любомль, зі своїми дітьми! 20-30-ті рр. ХХ ст.

Показали волинян на кольорових світлинах столітньої давності. ФОТО

Жителі м. Любомль. Фото 1900-1914 рр.
Показали волинян на кольорових світлинах столітньої давності. ФОТО

Велика єврейська синагога у м.Любомль ( збудована у 1510 р.). Вигляд із північно-східного боку сторони. Поруч місцеві жителі. Фото 30-тих років. Будівля зруйнована радянською владою у 1947 році.

Показали волинян на кольорових світлинах столітньої давності. ФОТО

Жителі м.Любомль, евакуйовані у роки Першої світової війни до м.Гадяча Полтавської губернії (1917-1918 рр.)
Показали волинян на кольорових світлинах столітньої давності. ФОТО

Керівники та працівники організації із благоустрою у м. Любомль на вулиці Володимирській. (Видання І.Крейна. 1930 рік).
Показали волинян на кольорових світлинах столітньої давності. ФОТО

Подружжя Оксана Ужвій та Андрій Братунь (Любомль, 20-ті рр.ХХ ст.). Оксана Ужвій – рідна сестра видатної української акторки Наталії Ужвій. Андрій Братунь- посол польського сейму, педагог, колишній старшина військ УНР.
Показали волинян на кольорових світлинах столітньої давності. ФОТО

Зібрання військових та жителів м. Любомль у центрі міста на площі Ринок. На задньому плані житлові будинки 30-х рр., церква Св. Георгія ХІІІ-XVIII ст., аптека Т.Родзевича 30-х рр.ХХ ст., городище «Замчище» ХІІІ-XIV ст. (Фото 1946 року)..

Нагадаємо, що 18 травня у світі відзначається Міжнародний день музеїв. Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вітає співробітників Любомльського краєзнавчого музею із професійним святом.

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Теги: Волинь, історія, Любомль
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