Показали волинян на кольорових світлинах столітньої давності. ФОТО

Юрій Фіньковський показав добірку волинських світлин сторічної давності.



На кожній із цих фотографій – люди, яких давно уже немає на світі. Хтось із них залишив по собі видимий слід, а більшість залишилася жити лише на цих трохи вицвілих фотокартках, - пише



Юрій Фініковський підмітив, що колись фотографія для волинян була дуже серйозною справою, тому на давніх знимках ніхто й не думає усміхатися. Для тодішніх людей такі світлини – дуже цінні сімейні реліквії.



Молоді мами, жительки м.Любомль, зі своїми дітьми! 20-30-ті рр. ХХ ст.





Жителі м. Любомль. Фото 1900-1914 рр.



Велика єврейська синагога у м.Любомль ( збудована у 1510 р.). Вигляд із північно-східного боку сторони. Поруч місцеві жителі. Фото 30-тих років. Будівля зруйнована радянською владою у 1947 році.





Жителі м.Любомль, евакуйовані у роки Першої світової війни до м.Гадяча Полтавської губернії (1917-1918 рр.)



Керівники та працівники організації із благоустрою у м. Любомль на вулиці Володимирській. (Видання І.Крейна. 1930 рік).



Подружжя Оксана Ужвій та Андрій Братунь (Любомль, 20-ті рр.ХХ ст.). Оксана Ужвій – рідна сестра видатної української акторки Наталії Ужвій. Андрій Братунь- посол польського сейму, педагог, колишній старшина військ УНР.



Зібрання військових та жителів м. Любомль у центрі міста на площі Ринок. На задньому плані житлові будинки 30-х рр., церква Св. Георгія ХІІІ-XVIII ст., аптека Т.Родзевича 30-х рр.ХХ ст., городище «Замчище» ХІІІ-XIV ст. (Фото 1946 року)..



Нагадаємо, що 18 травня у світі відзначається Міжнародний день музеїв. Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вітає співробітників Любомльського краєзнавчого музею із професійним святом.

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