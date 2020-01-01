Лучани скаржаться на роботу світлофорів





Таку петицію у Єдиній системі місцевих петицій зареєстрував Володимир Турчин.



Зокрема у тексті петиції автор просить владу врегулювати роботу світлофорів на перехресті Рівненська-Відродження.



"Змінити роботу світлофорів на перехресті Рівненська-Відродження, після їх заміни та зміни інтервалів зросли черги, особливо зі сторони Київського майдану", - пише Володимир Турчин.

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