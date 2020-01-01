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Лучани скаржаться на роботу світлофорів

Лучани скаржаться на роботу світлофорів
Жителі обласного центру Волині скаржаться на роботу світлофорів.

Таку петицію у Єдиній системі місцевих петицій зареєстрував Володимир Турчин.

Зокрема у тексті петиції автор просить владу врегулювати роботу світлофорів на перехресті Рівненська-Відродження.

"Змінити роботу світлофорів на перехресті Рівненська-Відродження, після їх заміни та зміни інтервалів зросли черги, особливо зі сторони Київського майдану", - пише Володимир Турчин.

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Теги: Луцьк, петиція
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