На Рівненщині через коронавірус закрили монастир





Про це в понеділок, 18 травня, повідомили в Рівненській єпархії ПЦУ, пише



Рішення прийняли у зв'язку з виявленням випадків захворювання на коронавірус у місцевого священнослужителя.



"Звертаємося до всіх, хто останнім часом відвідував Хрестовоздвиженський монастир: стежити за станом свого здоров'я, а з його погіршенням невідкладно звертатися до свого сімейного лікаря", - заявили в Рівненській єпархії ПЦУ.



Як повідомлялося раніше, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій направила в Кабінет Міністрів пропозиції щодо адаптивного застосування карантинних обмежень для релігійних організацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хрестовоздвиженський монастир у Дубенському районі закритий на карантин за рішенням архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона.Про це в понеділок, 18 травня, повідомили в Рівненській єпархії ПЦУ, пише Кореспондент. Рішення прийняли у зв'язку з виявленням випадків захворювання на коронавірус у місцевого священнослужителя."Звертаємося до всіх, хто останнім часом відвідував Хрестовоздвиженський монастир: стежити за станом свого здоров'я, а з його погіршенням невідкладно звертатися до свого сімейного лікаря", - заявили в Рівненській єпархії ПЦУ.Як повідомлялося раніше, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій направила в Кабінет Міністрів пропозиції щодо адаптивного застосування карантинних обмежень для релігійних організацій.

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