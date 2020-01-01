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На Рівненщині через коронавірус закрили монастир

На Рівненщині через коронавірус закрили монастир
Хрестовоздвиженський монастир у Дубенському районі закритий на карантин за рішенням архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона.

Про це в понеділок, 18 травня, повідомили в Рівненській єпархії ПЦУ, пише Кореспондент.

Рішення прийняли у зв'язку з виявленням випадків захворювання на коронавірус у місцевого священнослужителя.

"Звертаємося до всіх, хто останнім часом відвідував Хрестовоздвиженський монастир: стежити за станом свого здоров'я, а з його погіршенням невідкладно звертатися до свого сімейного лікаря", - заявили в Рівненській єпархії ПЦУ.

Як повідомлялося раніше, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій направила в Кабінет Міністрів пропозиції щодо адаптивного застосування карантинних обмежень для релігійних організацій.

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Теги: Рівненщина, коронавірус
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