Волинську трасу «залатають» за понад 600 тисяч
Сьогодні, 06:18
На автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-15 Ковель–Володимир-Волинський–Червоноград–Жовква проведуть поточний дрібний ремонт.
Відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 1 червня, а аукціон, своєю чергою, має розпочатися 2 червня, - пише ІА Волинські новини.
Очікувана вартість робіт становить 660 378 гривень.
Мова йде про поточний дрібний ремонт дороги Р-15 Ковель–Володимир-Волинський–Червоноград–Жовква на ділянці між 26,9 і 28,4 кілометрами.
Роботи включатимуть влаштування одиничної поверхневої обробки з застосуванням чорного щебню самоскидом і ліквідацію вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття.
Ремонт хочуть завершити до 31 грудня 2020 року.
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Відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 1 червня, а аукціон, своєю чергою, має розпочатися 2 червня, - пише ІА Волинські новини.
Очікувана вартість робіт становить 660 378 гривень.
Мова йде про поточний дрібний ремонт дороги Р-15 Ковель–Володимир-Волинський–Червоноград–Жовква на ділянці між 26,9 і 28,4 кілометрами.
Роботи включатимуть влаштування одиничної поверхневої обробки з застосуванням чорного щебню самоскидом і ліквідацію вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття.
Ремонт хочуть завершити до 31 грудня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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