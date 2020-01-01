Через ДТП частина будинків в центрі Луцька залишиться без води





Про це йдеться у повідомленні Луцькводоканалу.



"У зв’язку з ДТП, що трапилось сьогодні, 18 травня, надвечір по пр Волі, було пошкоджено огороджувальні конструкції аварійної ділянки водогону та водопровід. Внаслідок ушкодження частина будинків у районі ДТП тимчасово не матимуть водопостачання", - йдеться у повідомленні.



Наразі аварійні бригади намагаються мінімізувати наслідки ушкодження.



Коли остаточно відновлять водопостачання поки невідомо.



Нагадаємо, у

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