Через ДТП частина будинків в центрі Луцька залишиться без води
18 травень, 23:21
Мешканці деяких будинків на проспекті Волі матимуть проблеми з водопостачанням.
Про це йдеться у повідомленні Луцькводоканалу.
"У зв’язку з ДТП, що трапилось сьогодні, 18 травня, надвечір по пр Волі, було пошкоджено огороджувальні конструкції аварійної ділянки водогону та водопровід. Внаслідок ушкодження частина будинків у районі ДТП тимчасово не матимуть водопостачання", - йдеться у повідомленні.
Наразі аварійні бригади намагаються мінімізувати наслідки ушкодження.
Коли остаточно відновлять водопостачання поки невідомо.
Нагадаємо, у Луцьку на проспекті Волі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та буса.
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Про це йдеться у повідомленні Луцькводоканалу.
"У зв’язку з ДТП, що трапилось сьогодні, 18 травня, надвечір по пр Волі, було пошкоджено огороджувальні конструкції аварійної ділянки водогону та водопровід. Внаслідок ушкодження частина будинків у районі ДТП тимчасово не матимуть водопостачання", - йдеться у повідомленні.
Наразі аварійні бригади намагаються мінімізувати наслідки ушкодження.
Коли остаточно відновлять водопостачання поки невідомо.
Нагадаємо, у Луцьку на проспекті Волі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та буса.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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