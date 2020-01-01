Юні волинянки стали переможницями міжнародного фестивалю
Сьогодні, 08:10
Вихованки Рожищенського будинку дитячої творчості стали переможницями Міжнародного конкурсу-фестивалю музики, пісні, танцю та декоративно-прикладного мистецтва «Талановиті діти України».
Про це йдеться на сторінці Рожищенського будинку дитячої творчості.
Так, Ангеліна Шатунова 5 квітня 2020 року взяла участь у номінації образотворче мистецтво (ІІ вікова категорія).
25 квітня 2020 року у цьому ж конкурсі, у номінації декоративно-прикладне мистецтво (ІІІ вікова категорія), брала участь Оксана Дорощук.
Обидві дівчинки отримали перемогу: Ангеліна – гран-прі, Оксана - лауреат І премії, за що нагороджені подарунковим плакатом із фотознімками переможців конкурсу у своїй номінації, дипломами, медалями, купонами на знижку у 100 євро на участь у Міжнародному фестивалі на узбережжі Чорного моря (пансіонат «Приморський») та на відпочинок і оздоровлення у Польщі, з участю у фестивалі.
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Про це йдеться на сторінці Рожищенського будинку дитячої творчості.
Так, Ангеліна Шатунова 5 квітня 2020 року взяла участь у номінації образотворче мистецтво (ІІ вікова категорія).
25 квітня 2020 року у цьому ж конкурсі, у номінації декоративно-прикладне мистецтво (ІІІ вікова категорія), брала участь Оксана Дорощук.
Обидві дівчинки отримали перемогу: Ангеліна – гран-прі, Оксана - лауреат І премії, за що нагороджені подарунковим плакатом із фотознімками переможців конкурсу у своїй номінації, дипломами, медалями, купонами на знижку у 100 євро на участь у Міжнародному фестивалі на узбережжі Чорного моря (пансіонат «Приморський») та на відпочинок і оздоровлення у Польщі, з участю у фестивалі.
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