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Луцький гурт записав великий онлайн-концерт. ВІДЕО

Луцький гурт записав великий онлайн-концерт. ВІДЕО
Відомий гурт з Луцька One light inside потішили своїх фанатів акустичним онлайн-виступом

50-хвилинне відео опублікували на ютуб-каналі гурту, - пише ТаблоїдВолині.

Під час атмосферного концерту музиканти виконали багато своїх пісень українською, англійською та російською мовами.


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Теги: Волинь, Луцьк, коронавірус
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