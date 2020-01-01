Луцький гурт записав великий онлайн-концерт. ВІДЕО
Сьогодні, 04:21
Відомий гурт з Луцька One light inside потішили своїх фанатів акустичним онлайн-виступом
50-хвилинне відео опублікували на ютуб-каналі гурту, - пише ТаблоїдВолині.
Під час атмосферного концерту музиканти виконали багато своїх пісень українською, англійською та російською мовами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
50-хвилинне відео опублікували на ютуб-каналі гурту, - пише ТаблоїдВолині.
Під час атмосферного концерту музиканти виконали багато своїх пісень українською, англійською та російською мовами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцький гурт записав великий онлайн-концерт. ВІДЕО
Сьогодні, 04:21
На Рівненщині через коронавірус закрили монастир
Сьогодні, 00:12