Луцький гурт записав великий онлайн-концерт. ВІДЕО





50-хвилинне відео опублікували на ютуб-каналі гурту, - пише ТаблоїдВолині.



Під час атмосферного концерту музиканти виконали багато своїх пісень українською, англійською та російською мовами.





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