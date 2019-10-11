Тато бачив її лише один раз: просять зробити подарунок доньці загиблого волинського Героя
Сьогодні, 09:40
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
19 травня вже шостий день народження зустрічає Злата Герасимик. Вона – донька полеглого за Україну Героя Герасимика Дмитра Миколайовича. Дмитро був військовослужбовцем 51-ої окремої механізованої бригади, брав участь у боях за Савур-могилу, на блокпосту отримав поранення у плече і тут же був прооперований у польовому шпиталі. По дорозі до Дніпровського госпіталю автобус з пораненими був обстріляний. Внаслідок цього обстрілу Дмитро отримав іще одне поранення в голову, після 5-ти днів перебування у стані коми і невдалої спроби лікарів дістати кулю, він помер, так і не прийшовши до тями. Чоловіку було лише 26. Його донечці Віці тоді було всього 2 рочки, а меншеньку – Злату – він бачив лише єдиний раз, відразу після пологів, коли дали короткотермінову відпустку, і одразу після хрестин повернувся знову в зону АТО…
Жвава та енергійна Злата не дає мамі спокою ні на хвилинку. Якби не карантин, то зараз готувалася б до випускного в садочку, але дівчинка не впадає у відчай і активно готується відразу вже до школи.
В основному Злата дуже активна дитина, ні хвилини не сидить на місці: то їздить на велосипеді, то вже ганяє м'яча з сусідськими хлопцями, а за мить – вже на домашньому майданчику злітає з гірки.
А ще іменинниця дуже любить танці. За гарних обставин може годинами в дома танцювати під пісні Олі Полякової, Олега Вінника та інших сучасних виконавців.
Як і всі маленькі дітки, Златка любить дивитися мультфільми. Іноді також переглядає різні пізнавальні передачі на телеканалі «Планета».
З домашніх тварин у Златочки є котик Батерс, якого потай любить ховати у своєму ліжечку, і маленький цуцик Бакс з, ким залюбки гуляє. На день народження чекає гостей, друзів і дуже марить лялькою ЛОЛ.
Мама Наталія для дівчинки є справжнім авторитетом. Саме у неї донечка бере перші уроки кулінарії (а цю справу Злата дуже любить). І допомагає матусі дівчинка залюбки, уже може самостійно прибрати за собою. Більшість свого часу родина проводить у рідному селі і рідко мали змогу поїхати за межі Волині, не кажучи вже десь за кордон.
Зробити сюрприз для Златочки може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509992294100 та 0989481450.
Інформація про батька іменинниці є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/gerasimik.htm .
Фінансово підтримати родину: ПРИВАТБАНК: 4149-6293-9449-9149 (Герасимик Наталія Василівна)
Інформація для благодійників: Злата Герасимик – 6 років (19.05.2014). Камінь-Каширський р-н. Одяг: 136-140; взуття: 31.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
19 травня вже шостий день народження зустрічає Злата Герасимик. Вона – донька полеглого за Україну Героя Герасимика Дмитра Миколайовича. Дмитро був військовослужбовцем 51-ої окремої механізованої бригади, брав участь у боях за Савур-могилу, на блокпосту отримав поранення у плече і тут же був прооперований у польовому шпиталі. По дорозі до Дніпровського госпіталю автобус з пораненими був обстріляний. Внаслідок цього обстрілу Дмитро отримав іще одне поранення в голову, після 5-ти днів перебування у стані коми і невдалої спроби лікарів дістати кулю, він помер, так і не прийшовши до тями. Чоловіку було лише 26. Його донечці Віці тоді було всього 2 рочки, а меншеньку – Злату – він бачив лише єдиний раз, відразу після пологів, коли дали короткотермінову відпустку, і одразу після хрестин повернувся знову в зону АТО…
Жвава та енергійна Злата не дає мамі спокою ні на хвилинку. Якби не карантин, то зараз готувалася б до випускного в садочку, але дівчинка не впадає у відчай і активно готується відразу вже до школи.
В основному Злата дуже активна дитина, ні хвилини не сидить на місці: то їздить на велосипеді, то вже ганяє м'яча з сусідськими хлопцями, а за мить – вже на домашньому майданчику злітає з гірки.
А ще іменинниця дуже любить танці. За гарних обставин може годинами в дома танцювати під пісні Олі Полякової, Олега Вінника та інших сучасних виконавців.
Як і всі маленькі дітки, Златка любить дивитися мультфільми. Іноді також переглядає різні пізнавальні передачі на телеканалі «Планета».
З домашніх тварин у Златочки є котик Батерс, якого потай любить ховати у своєму ліжечку, і маленький цуцик Бакс з, ким залюбки гуляє. На день народження чекає гостей, друзів і дуже марить лялькою ЛОЛ.
Мама Наталія для дівчинки є справжнім авторитетом. Саме у неї донечка бере перші уроки кулінарії (а цю справу Злата дуже любить). І допомагає матусі дівчинка залюбки, уже може самостійно прибрати за собою. Більшість свого часу родина проводить у рідному селі і рідко мали змогу поїхати за межі Волині, не кажучи вже десь за кордон.
Зробити сюрприз для Златочки може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509992294100 та 0989481450.
Інформація про батька іменинниці є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/gerasimik.htm .
Фінансово підтримати родину: ПРИВАТБАНК: 4149-6293-9449-9149 (Герасимик Наталія Василівна)
Інформація для благодійників: Злата Герасимик – 6 років (19.05.2014). Камінь-Каширський р-н. Одяг: 136-140; взуття: 31.
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