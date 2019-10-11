Тато бачив її лише один раз: просять зробити подарунок доньці загиблого волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.19 травня вже шостий день народження зустрічає Злата Герасимик. Вона – донька полеглого за Україну Героя. Дмитро був військовослужбовцем 51-ої окремої механізованої бригади, брав участь у боях за Савур-могилу, на блокпосту отримав поранення у плече і тут же був прооперований у польовому шпиталі. По дорозі до Дніпровського госпіталю автобус з пораненими був обстріляний. Внаслідок цього обстрілу Дмитро отримав іще одне поранення в голову, після 5-ти днів перебування у стані коми і невдалої спроби лікарів дістати кулю, він помер, так і не прийшовши до тями. Чоловіку було лише 26. Його донечці Віці тоді було всього 2 рочки, а меншеньку – Злату – він бачив лише єдиний раз, відразу після пологів, коли дали короткотермінову відпустку, і одразу після хрестин повернувся знову в зону АТО…Жвава та енергійна Злата не дає мамі спокою ні на хвилинку. Якби не карантин, то зараз готувалася б до випускного в садочку, але дівчинка не впадає у відчай і активно готується відразу вже до школи.В основному Злата дуже активна дитина, ні хвилини не сидить на місці: то їздить на велосипеді, то вже ганяє м'яча з сусідськими хлопцями, а за мить – вже на домашньому майданчику злітає з гірки.А ще іменинниця дуже любить танці. За гарних обставин може годинами в дома танцювати під пісні Олі Полякової, Олега Вінника та інших сучасних виконавців.Як і всі маленькі дітки, Златка любить дивитися мультфільми. Іноді також переглядає різні пізнавальні передачі на телеканалі «Планета».З домашніх тварин у Златочки є котик Батерс, якого потай любить ховати у своєму ліжечку, і маленький цуцик Бакс з, ким залюбки гуляє. На день народження чекає гостей, друзів і дуже марить лялькою ЛОЛ.Мама Наталія для дівчинки є справжнім авторитетом. Саме у неї донечка бере перші уроки кулінарії (а цю справу Злата дуже любить). І допомагає матусі дівчинка залюбки, уже може самостійно прибрати за собою. Більшість свого часу родина проводить у рідному селі і рідко мали змогу поїхати за межі Волині, не кажучи вже десь за кордон.Зробити сюрприз для Златочки може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509992294100 та 0989481450.Інформація про батька іменинниці є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/gerasimik.htm .Фінансово підтримати родину: ПРИВАТБАНК: 4149-6293-9449-9149 (Герасимик Наталія Василівна)Інформація для благодійників: Злата Герасимик – 6 років (19.05.2014). Камінь-Каширський р-н. Одяг: 136-140; взуття: 31.