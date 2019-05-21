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У Луцьку викрали автомобіль Mazda CX-5

У Луцьку викрали автомобіль Mazda CX-5
У Луцьку на вулиці Хурсенка викрали автомобіль Mazda CX-5 чорного кольору.

Про це на сторінці у фейсбук повідомив власник автівки Андрій Новосад.

Крадіжка відбулася у ніч на 18 травня.

Відомо, що авто 2016 року випуску. Особливі прикмети: на лобовому склі автомобіля - тріщина, розгалужена від центру в дві сторони, є подряпина на лівому крилі.

За словами власника, орієнтовно автомобіль поїхав у бік Горохова-Львова.

"Хто матиме будь які дані про автомобіль, прошу повідомити за винагороду", - просить Андрій Новосад. Його телефон: 050 87 79 694.

Нині пошуком займається поліція.


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Теги: автомобіль, крадіжка, Mazda CX-5, Андрій Новосад, Луцьк
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Коментарі 1
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Скільки буде тривати бездіяльність правоохороних органів Луцька?

Статистика викрадення автомобілів у тихому містечку Луцьк з листопада 2019 р. по травень 2020 р.:
5.11.2019 - KIA Sportage (https://www.volynnews.com/news/all/u-lutsku-vykraly-avto-Kia-Sportage/)
27.11.2019 - Toyota Venza (https://www.volynnews.com/news/all/u-lutsku-oholosyly-plan-perekhoplennia-cherez-kradizhku-avto/)
22.01.2020 - KIA Sportage (https://www.volynnews.com/news/extreme/na-prospekti-molodi-v-lutsku-vkraly-avto-kia-Sportage-foto/)
11.02.2020 - Audi А6 (https://www.volynnews.com/news/extreme/u-lutsku-v-pratsivnyka-prokuratury-vkraly-Audi/)
28.02.2020 - Nissan Rogue (https://www.volynnews.com/news/all/u-lutsku-vykraly-Nissan-Rogue/)
18.05.2020 - Mazda CX-5 (https://www.volynnews.com/news/all/u-lutsku-vykraly-pozashliakhovyk-vlasnyk-prosyt-dopomohty-v-rozshuku/)
ЗА 7 МІСЯЦІВ - 6 авто, і це тільки ті випадки, які нам відомі з засобів масової інформації та соцмереж. Результат роботи поліції - 0. На запитання що зроблено в напрямку пошуку авто відповідь єдина: "Вони працюють". Чому не виконується програма "Безпечне місто"? Чому до сих пір не встановлені камери спостереження на виїздах з міста? Скільки це все буде продовжуватись? Чи було знайдено поліцією хоча б одне авто з епізодів вказаних вище?
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