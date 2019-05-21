У Луцьку викрали автомобіль Mazda CX-5

У Луцьку на вулиці Хурсенка викрали автомобіль Mazda CX-5 чорного кольору.Про це на сторінці у фейсбук повідомив власник автівкиКрадіжка відбулася у ніч на 18 травня.Відомо, що авто 2016 року випуску. Особливі прикмети: на лобовому склі автомобіля - тріщина, розгалужена від центру в дві сторони, є подряпина на лівому крилі.За словами власника, орієнтовно автомобіль поїхав у бік Горохова-Львова."Хто матиме будь які дані про автомобіль, прошу повідомити за винагороду", - просить Андрій Новосад. Його телефон: 050 87 79 694.Нині пошуком займається поліція.