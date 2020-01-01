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На Волині від коронавірусу помер дідусь

На Волині від коронавірусу помер дідусь
У Нововолинську сьогодні вранці, 19 травня, помер 86-літній чоловік, який був уражений коронавірусною інфекцією і мав супутні захворювання.

Тривалий час хворий перебував у реанімаційному відділенні, - інформують на сайті Нововолинської міськради.

За останню добу в Нововолинську методом ПЛР не підтвердили жодного випадку коронавірусної хвороби. Один пацієнт одужав.

Станом на 10.00 год. 19 травня у Нововолинську зареєстрували 65 випадків захворювань на Covid-19, які підтверджені лабораторно. Тридцять шість людей одужали. П’ять випадків летальні.

На даний час у Нововолинській ЦМЛ стаціонарно лікуються 19 громадян, хворих на коронавірус, з них 9 – жителі міста, 10 – іногородні : м. Володимир-Волинський – 3, Володимир-Волинський р-н – 1, Локачинський р-н – 2, Іваничівський р-н – 3, Горохівський р-н – 1. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 17 пацієнтів : 8 жителів міста та 9 іногородніх, в реанімаційному – один житель міста та один пацієнт з Іваничівського району.

Двоє нововолинців, які мають коронавірусну хворобу, лікуються в обласній лікарні, а ще 13 отримують лікування амбулаторно.

За останню добу в інфекційне відділення Нововолинської ЦМЛ поступив один іногородній з підтвердженим діагнозом та одна жителька міста з підозрою на коронавірус.


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Теги: смерть, коронавірус, Нововолинськ
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