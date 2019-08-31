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Опублікували фото згорілих квартир у масштабній пожежі у Рожищі

Опублікували фото згорілих квартир у масштабній пожежі у Рожищі
Люди, які втратили майно у пожежі в Рожищі, залишились без даху над головою. Вони у розпачі розбирали завали своїх помешкань, намагаючись відшукати вцілі речі.

На жаль, майже усе майно 11 сімей з райцентру знищив вогонь. Про це з місця події розповідає кореспондент Район.Рожище.

Зі слів потерпілих, у них не залишилось речей, якими можна буде користуватись. Меблі та техніка дуже обпалені та залиті водою. У поодиноких випадках людям вдається знайти вцілі документи.

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«Згоріло все», – коротко й розпачливо каже жінка, дивлячись на свій дім.

Нагадаємо, повідомлення про займання на «101» надійшло о 14:47 18 травня. Масштабну пожежу у Рожищі гасили екіпажі рятувальників з Копачівки, Переспи, Ківерців та Луцька. Усього залучили 40 рятувальників та вісім одиниць техніки. Також допомагали місцеві мешканці, вони відрами наповнювали пожежну машину.

На ніч периметр місця пожежі було оточено для того, аби контролювати можливість подальшого обвалу будинку та уникнути пограбування. Про це Суспільному.Волинь розповів начальник Рожищенського відділення поліції Сергій Поторась. Голова Рожищенської райдержадміністрації Сергій Шкода зазначив, що ті, хто не має, де ночувати, можуть тимчасово розміститися у гуртожитку ветеринарного коледжу.

Опублікували фото згорілих квартир у масштабній пожежі у Рожищі
Опублікували фото згорілих квартир у масштабній пожежі у Рожищі
Опублікували фото згорілих квартир у масштабній пожежі у Рожищі
Опублікували фото згорілих квартир у масштабній пожежі у Рожищі
Опублікували фото згорілих квартир у масштабній пожежі у Рожищі
Опублікували фото згорілих квартир у масштабній пожежі у Рожищі

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Теги: Рожище, пожежа, квартири
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