Квартира та 7000 доларів готівкою: чим багатий нардеп з Волині

В’ячеслав Рубльов у 2019 році задекларував квартиру, автівку дружини, зарплату та чималу суму готівкою.



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Нардеп – одружений, має синів Вадима та Владислава. У власності нардепа – квартира у Луцьку, площею 145,2 метри квадратних.



Дружина Оксана їздить на автомобілі Peugeot 2002 року випуску, натомість В’ячеслав Рубльов автівки у власності не має.



У 2019 році В’ячеслав Рубльов заробив 152 814 тисяч гривень у Волинській обласній раді, 169 924 гривень – у Верховній Раді. Дружина отримала 10 320 гривень соціальної допомоги, а сам нардеп – 29 036 гривень від партії «Слуга народу» на участь у навчанні.



Рубльов тримає готівкою 7000 доларів, тобто приблизно 188 тисяч гривень, його дружина – 5000 доларів (приблизно 134 тисячі гривень).



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