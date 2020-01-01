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На Донбасі продавали підробки алкоголю і цигарок, виготовлені на Волині

На Донбасі продавали підробки алкоголю і цигарок, виготовлені на Волині
На поштових складах у Покровську Донецької області виявили контрафактний алкоголь та тютюн на півтора мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, нелегальний бізнес організували двоє представників місцевої комерційної структури. Для цього вони закуповували підроблені алкоголь і цигарки у своїх спільників на підпільних виробництвах у Дніпропетровській та Волинській областях.

Замовлений товар ділки отримували відомим поштовим сервісом і реалізовували його через точки роздрібної торгівлі.

Під час обшуків на поштових складах у Покровську правоохоронці виявили тисячу літрів сурогату у пластикових пляшках і понад 20 тисяч пачок цигарок з підробленими марками акцизного збору або без них.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

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Теги: Покровськ, Волинь, Донбас, СБУ
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Коментарі 1
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Добровольці так звані під час війни понавозили стільки цього добра. А держава їм пільги та медалі дали за це. Комусь війна, а комусь і мати рідна.
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