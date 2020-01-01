Що у декларації колишнього керівника юстиції Волині

Начальник управління екології та природних ресурсів, колишній начальник Головного управління юстиції у Волинській областізадекларував декілька квартир, два авто та готівку.У своїй декларації Валентин Кухарик вказав, що зареєстрований у селі Боголюби Луцького району, а проживає у Луцьку, - пише виданняВід 1998 року Кухарик має у Луцьку квартиру площею 73,2 м. кв. у спільній власності з Євгенієм Кухариком, Любов’ю Кухарик та Іваном Кухариком. Також чиновник користується з 2006 року житловим будинком у селі Боголюби Луцького району, який належить Марії Якубовській та з 2007 року квартирою площею 66 м. кв. у Луцьку, яка належить Наталії Кухарик.Також у Кухарика є недобудована квартира площею 84 м. кв. у Луцьку, яку будує ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536». Як він вказав у своїй декларації, у 2019 році він витратив 1,0668 мільйона гривень на договір будівництва житла.Користується Валентин Кухарик автівкою «Ссанг Йонг Рекстон ІІ» 2007 року випуску та з 2011 року —«Тойота Ленд Крузер Прадо” 2007 року випуску вартістю 250 тисяч гривень. Обидва авто належать Любові Кухарик.У 2019 році посадовець отримав 420,854 тисячі гривень зарплати у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області та 24 гривні процентів від «Приватбанку».Готівкою Кухарик має 14 тисяч доларів, 6,96 тисячі гривень на рахунку у «Приватбанку» та 85 тисяч гривень позичив третім особам. У нього також є інші рахунки у банку, однак він не вказує, скільки коштів там зберігає.