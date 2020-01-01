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У селі під Луцьком обдаровані школярі отримають грошові нагороди

У селі під Луцьком обдаровані школярі отримають грошові нагороди
В Княгининку Луцького району обдаровані діти отримають грошове заохочення від сільської ради.

Про це повідомляє Ірина Редкоус на сторінці Княгининівської громади у Facebook.

Відповідно до Програми розвитку освіти Княгининівської сільської ради в травні місяці, після завершення навчального року діти, що своїми стараннями та наполегливістю досягли високих результатів у навчанні, гуртковій роботі, отримають грошові нагороди.

Дітям виплатять від 140 до 2000 гривень.

Всього до нагороди представлені 53 учні-переможці предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конкурсу-захисту Малої академії наук та змагань різних рівнів із Княгининівського та Рокинівського навчально-виховних комплексів, 26 вихованців та 3 дитячих творчих колективи Княгининівської дитячої школи мистецтв за перемогу в творчих та мистецьких конкурсах, фестивалях.

Кошти на нагороди виділені із сільського бюджету у загальній сумі 45 тисяч гривень.

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Теги: Княгининок, грошова винагорода, школярі
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