У селі під Луцьком обдаровані школярі отримають грошові нагороди
Сьогодні, 18:33
В Княгининку Луцького району обдаровані діти отримають грошове заохочення від сільської ради.
Про це повідомляє Ірина Редкоус на сторінці Княгининівської громади у Facebook.
Відповідно до Програми розвитку освіти Княгининівської сільської ради в травні місяці, після завершення навчального року діти, що своїми стараннями та наполегливістю досягли високих результатів у навчанні, гуртковій роботі, отримають грошові нагороди.
Дітям виплатять від 140 до 2000 гривень.
Всього до нагороди представлені 53 учні-переможці предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конкурсу-захисту Малої академії наук та змагань різних рівнів із Княгининівського та Рокинівського навчально-виховних комплексів, 26 вихованців та 3 дитячих творчих колективи Княгининівської дитячої школи мистецтв за перемогу в творчих та мистецьких конкурсах, фестивалях.
Кошти на нагороди виділені із сільського бюджету у загальній сумі 45 тисяч гривень.
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Про це повідомляє Ірина Редкоус на сторінці Княгининівської громади у Facebook.
Відповідно до Програми розвитку освіти Княгининівської сільської ради в травні місяці, після завершення навчального року діти, що своїми стараннями та наполегливістю досягли високих результатів у навчанні, гуртковій роботі, отримають грошові нагороди.
Дітям виплатять від 140 до 2000 гривень.
Всього до нагороди представлені 53 учні-переможці предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конкурсу-захисту Малої академії наук та змагань різних рівнів із Княгининівського та Рокинівського навчально-виховних комплексів, 26 вихованців та 3 дитячих творчих колективи Княгининівської дитячої школи мистецтв за перемогу в творчих та мистецьких конкурсах, фестивалях.
Кошти на нагороди виділені із сільського бюджету у загальній сумі 45 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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