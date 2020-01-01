Що у декларації голови курортного села на Волині
Сьогодні, 14:07
Світязький сільський голова Микола Цвид у 2019 році задекларував декілька земельних ділянок, будинок та автомобіль ВАЗ.
Про це йдеться на сайті НАЗК.
Микола Цвид - одружений, має доньку Вікторію. У власності сільського голови - будинок на 137,4 метри квадратні, а також недобудоване помешкання на 100 метрів квадратних у Світязі, ще одним будинком на 142,4 "квадрати" володіє його батько Василь.
Має родина 14 земельних ділянок у курортному селі. Зокрема, Микола Цвид декларує землю на 0.06 гектара, 0.0178 гектара, 0.4241 гектара. Його дружина Валентина має земельні ділянки на 0.2767 та 0.07 гектара, батько - на 0.2622 гектара, 0.4187 гектара, 0.1248 гектара, 0.062 гектара, 0.5447 гектара, 0.25 гектара, 0.2277 гектара.
Задекларував сільський голова Світязя трактор та автомобіль ВАЗ 2006 року випуску. Його дружина має мотоцикл Pard, а батько - мотоцикл Honda.
За рік Микола Цвид заробив 250 288 гривень на посаді, тобто приблизно 20,8 тисячі гривень на місяць. Дружина сільського голови отримала 19 917 гривень пенсії.
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Про це йдеться на сайті НАЗК.
Микола Цвид - одружений, має доньку Вікторію. У власності сільського голови - будинок на 137,4 метри квадратні, а також недобудоване помешкання на 100 метрів квадратних у Світязі, ще одним будинком на 142,4 "квадрати" володіє його батько Василь.
Має родина 14 земельних ділянок у курортному селі. Зокрема, Микола Цвид декларує землю на 0.06 гектара, 0.0178 гектара, 0.4241 гектара. Його дружина Валентина має земельні ділянки на 0.2767 та 0.07 гектара, батько - на 0.2622 гектара, 0.4187 гектара, 0.1248 гектара, 0.062 гектара, 0.5447 гектара, 0.25 гектара, 0.2277 гектара.
Задекларував сільський голова Світязя трактор та автомобіль ВАЗ 2006 року випуску. Його дружина має мотоцикл Pard, а батько - мотоцикл Honda.
За рік Микола Цвид заробив 250 288 гривень на посаді, тобто приблизно 20,8 тисячі гривень на місяць. Дружина сільського голови отримала 19 917 гривень пенсії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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