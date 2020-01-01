Що у декларації голови курортного села на Волині

Микола Цвид у 2019 році задекларував декілька земельних ділянок, будинок та автомобіль ВАЗ.



Про це йдеться на



Микола Цвид - одружений, має доньку Вікторію. У власності сільського голови - будинок на 137,4 метри квадратні, а також недобудоване помешкання на 100 метрів квадратних у Світязі, ще одним будинком на 142,4 "квадрати" володіє його батько Василь.



Має родина 14 земельних ділянок у курортному селі. Зокрема, Микола Цвид декларує землю на 0.06 гектара, 0.0178 гектара, 0.4241 гектара. Його дружина Валентина має земельні ділянки на 0.2767 та 0.07 гектара, батько - на 0.2622 гектара, 0.4187 гектара, 0.1248 гектара, 0.062 гектара, 0.5447 гектара, 0.25 гектара, 0.2277 гектара.



Задекларував сільський голова Світязя трактор та автомобіль ВАЗ 2006 року випуску. Його дружина має мотоцикл Pard, а батько - мотоцикл Honda.



За рік Микола Цвид заробив 250 288 гривень на посаді, тобто приблизно 20,8 тисячі гривень на місяць. Дружина сільського голови отримала 19 917 гривень пенсії.

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