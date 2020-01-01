Дощі та заморозки: яка буде погода у найближчі дні в Україні
Сьогодні, 14:15
20-травня атмосферні фронти перемістяться на центральну частину України. В середу дощі очікуються на Сході, у Сумській області та на Півдні, окрім Криму.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
"У західних та центральних областях завтра суттєві опади - навряд, хіба десь набіжить якась місцева хмарка з місцевими кількома краплями. У центральних областях вдень світитиме сонце", - зауважила Наталія Діденко.
Вітер буде свіжим, із північного заходу, поривчастим.
Температура повітря найближчої ночі +8+12 градусів, на Півдні +10+15 градусів, завтра вдень в Україні передбачається +14+19 градусів, у південній частині та на Закарпатті +17+24 градуси.
У Києві 20-го травня суттєві дощі малоймовірні, вночі +10 градусів, вдень у середу +17 градусів.
За її словами, поки особливого тепла ще не буде видно, хіба з наступного тижня вдень все ж побільшає "двадцяток". А дощі, невеликі та помірні, чергуватимуться із сонечком.
Як підкреслила Наталія Діденко, за попередніми прогнозами, 22-23 травня за умови прояснення, тобто чистого неба, у нічні та ранкові години на Півночі, Заході та у Центрі України є ймовірність невеликих заморозків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
"У західних та центральних областях завтра суттєві опади - навряд, хіба десь набіжить якась місцева хмарка з місцевими кількома краплями. У центральних областях вдень світитиме сонце", - зауважила Наталія Діденко.
Вітер буде свіжим, із північного заходу, поривчастим.
Температура повітря найближчої ночі +8+12 градусів, на Півдні +10+15 градусів, завтра вдень в Україні передбачається +14+19 градусів, у південній частині та на Закарпатті +17+24 градуси.
У Києві 20-го травня суттєві дощі малоймовірні, вночі +10 градусів, вдень у середу +17 градусів.
За її словами, поки особливого тепла ще не буде видно, хіба з наступного тижня вдень все ж побільшає "двадцяток". А дощі, невеликі та помірні, чергуватимуться із сонечком.
Як підкреслила Наталія Діденко, за попередніми прогнозами, 22-23 травня за умови прояснення, тобто чистого неба, у нічні та ранкові години на Півночі, Заході та у Центрі України є ймовірність невеликих заморозків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дощі та заморозки: яка буде погода у найближчі дні в Україні
Сьогодні, 14:15
Що у декларації голови курортного села на Волині
Сьогодні, 14:07
На Рівненщині вночі підприємцю підпалили автівку. ФОТО
Сьогодні, 13:34
У селі на Волині вантажівка збила жінку на велосипеді
Сьогодні, 13:13