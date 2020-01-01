Дощі та заморозки: яка буде погода у найближчі дні в Україні





Про це на своїй Наталія Діденко.



"У західних та центральних областях завтра суттєві опади - навряд, хіба десь набіжить якась місцева хмарка з місцевими кількома краплями. У центральних областях вдень світитиме сонце", - зауважила Наталія Діденко.



Вітер буде свіжим, із північного заходу, поривчастим.



Температура повітря найближчої ночі +8+12 градусів, на Півдні +10+15 градусів, завтра вдень в Україні передбачається +14+19 градусів, у південній частині та на Закарпатті +17+24 градуси.



У Києві 20-го травня суттєві дощі малоймовірні, вночі +10 градусів, вдень у середу +17 градусів.



За її словами, поки особливого тепла ще не буде видно, хіба з наступного тижня вдень все ж побільшає "двадцяток". А дощі, невеликі та помірні, чергуватимуться із сонечком.



Як підкреслила Наталія Діденко, за попередніми прогнозами, 22-23 травня за умови прояснення, тобто чистого неба, у нічні та ранкові години на Півночі, Заході та у Центрі України є ймовірність невеликих заморозків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20-травня атмосферні фронти перемістяться на центральну частину України. В середу дощі очікуються на Сході, у Сумській області та на Півдні, окрім Криму.Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик"У західних та центральних областях завтра суттєві опади - навряд, хіба десь набіжить якась місцева хмарка з місцевими кількома краплями. У центральних областях вдень світитиме сонце", - зауважила Наталія Діденко.Вітер буде свіжим, із північного заходу, поривчастим.Температура повітря найближчої ночі +8+12 градусів, на Півдні +10+15 градусів, завтра вдень в Україні передбачається +14+19 градусів, у південній частині та на Закарпатті +17+24 градуси.У Києві 20-го травня суттєві дощі малоймовірні, вночі +10 градусів, вдень у середу +17 градусів.За її словами, поки особливого тепла ще не буде видно, хіба з наступного тижня вдень все ж побільшає "двадцяток". А дощі, невеликі та помірні, чергуватимуться із сонечком.Як підкреслила Наталія Діденко, за попередніми прогнозами, 22-23 травня за умови прояснення, тобто чистого неба, у нічні та ранкові години на Півночі, Заході та у Центрі України є ймовірність невеликих заморозків.

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