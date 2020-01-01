Родина витратила все, що мала: медики просять врятувати молодого важкохворого волинянина
Сьогодні, 14:20
Усіх небайдужих просять допомогти хворому на рак 4 стадії жителю села Підцир’я, Камінь-Каширського району В’ячеславу Дмитруку 1987 року народження.
Про це на сторінці у фейсбуці повідомляють працівники Камінь-Каширського центру первинної медико-санітарної допомоги.
Запевняють, що родина вже витратила усі наявні кошти й продала частину господарства, адже чоловік переніс вже 6 хіміотерапій.
Діагноз та інші деталі – на зображеннях нижче.
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Про це на сторінці у фейсбуці повідомляють працівники Камінь-Каширського центру первинної медико-санітарної допомоги.
Запевняють, що родина вже витратила усі наявні кошти й продала частину господарства, адже чоловік переніс вже 6 хіміотерапій.
Діагноз та інші деталі – на зображеннях нижче.
Номер картки Приватбанку: 4149 4991 3224 3674.
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