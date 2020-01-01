вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Родина витратила все, що мала: медики просять врятувати молодого важкохворого волинянина

Родина витратила все, що мала: медики просять врятувати молодого важкохворого волинянина
Усіх небайдужих просять допомогти хворому на рак 4 стадії жителю села Підцир’я, Камінь-Каширського району В’ячеславу Дмитруку 1987 року народження.

Про це на сторінці у фейсбуці повідомляють працівники Камінь-Каширського центру первинної медико-санітарної допомоги.

Запевняють, що родина вже витратила усі наявні кошти й продала частину господарства, адже чоловік переніс вже 6 хіміотерапій.

Діагноз та інші деталі – на зображеннях нижче.

Номер картки Приватбанку: 4149 4991 3224 3674.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допомога, Підцир'я, В'ячеслав Дмитрук, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Комфорт, надійність і престиж: оселі мрії у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 14:45
На Волині померла довгожителька – 100-річна жінка
Сьогодні, 14:27
Родина витратила все, що мала: медики просять врятувати молодого важкохворого волинянина
Сьогодні, 14:20
Дощі та заморозки: якою буде погода у найближчі дні в Україні
Сьогодні, 14:15
Що у декларації голови курортного села на Волині
Сьогодні, 14:07
Схожі новини
На Волинь доставили партію захисних костюмів і респіраторів. ФОТО На Волинь доставили партію захисних костюмів і респіраторів. ФОТО
08 травень, 22:59
Уже зібрали 670 тисяч гривень, а залишилось – 30 тисяч: для порятунку дівчинки з Волині потрібна операція Уже зібрали 670 тисяч гривень, а залишилось – 30 тисяч: для порятунку дівчинки з Волині потрібна операція
05 травень, 10:03
Мешканці волинського села зібрали допомогу українським воїнам у зону ООС. ФОТО Мешканці волинського села зібрали допомогу українським воїнам у зону ООС. ФОТО
04 травень, 20:45
Українки надіслали з Італії гроші на захисні костюми волинським медикам. ФОТО Українки надіслали з Італії гроші на захисні костюми волинським медикам. ФОТО
30 квітень, 21:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні затримали відомого у світі хакера. ВІДЕО
Сьогодні, 15:30
 0
У «Волинській Голландії» зрізали тюльпани
Сьогодні, 14:52
 0
На Волині померла довгожителька – 100-річна жінка
Сьогодні, 14:27
 0
Родина витратила все, що мала: медики просять врятувати молодого важкохворого волинянина
Сьогодні, 14:20
 0
Дощі та заморозки: якою буде погода у найближчі дні в Україні
Сьогодні, 14:15
 0
Медіа
відео
1/8