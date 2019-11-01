У місті на Волині озеленили територію парку. ФОТО

У Ковелі в парку культури імені Тараса Шевченка висадили 18 саджанців декоративних дерев. Територія відпочинкової зони поповнилася кленолистими платанами.Про це повідомляють на сторінці Ковельської міськради у Facebook.Озелененням займалися працівники комунального підприємства "Добробут". Активну участь в екологічній акції взяли й представники виконавчого комітету Ковельської міської ради. Зокрема, міський голова, його заступник, секретар міської ради, головний архітектор містата інші.Як повідомила головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки, кошти на придбання дерев виділені з міського фонду охорони навколишнього природного середовища. На закупівлю 18 платанів використали майже 53 тисячі гривень.Платани відносяться до представників орнаментальних листяних дерев, які завдяки своїй густій красивій кроні і незвичайному плямистому забарвленню гілок цінуються як декоративні. В умовах атмосферного забруднення їх часто використовують для оздоблення вулиць міст.