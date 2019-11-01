У місті на Волині озеленили територію парку. ФОТО
Сьогодні, 21:15
У Ковелі в парку культури імені Тараса Шевченка висадили 18 саджанців декоративних дерев. Територія відпочинкової зони поповнилася кленолистими платанами.
Про це повідомляють на сторінці Ковельської міськради у Facebook.
Озелененням займалися працівники комунального підприємства "Добробут". Активну участь в екологічній акції взяли й представники виконавчого комітету Ковельської міської ради. Зокрема, міський голова Олег Кіндер, його заступник Андрій Товстига, секретар міської ради Віра Федосюк, головний архітектор міста Людмила Мурай та інші.
Як повідомила головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич, кошти на придбання дерев виділені з міського фонду охорони навколишнього природного середовища. На закупівлю 18 платанів використали майже 53 тисячі гривень.
Платани відносяться до представників орнаментальних листяних дерев, які завдяки своїй густій красивій кроні і незвичайному плямистому забарвленню гілок цінуються як декоративні. В умовах атмосферного забруднення їх часто використовують для оздоблення вулиць міст.
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Про це повідомляють на сторінці Ковельської міськради у Facebook.
Озелененням займалися працівники комунального підприємства "Добробут". Активну участь в екологічній акції взяли й представники виконавчого комітету Ковельської міської ради. Зокрема, міський голова Олег Кіндер, його заступник Андрій Товстига, секретар міської ради Віра Федосюк, головний архітектор міста Людмила Мурай та інші.
Як повідомила головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич, кошти на придбання дерев виділені з міського фонду охорони навколишнього природного середовища. На закупівлю 18 платанів використали майже 53 тисячі гривень.
Платани відносяться до представників орнаментальних листяних дерев, які завдяки своїй густій красивій кроні і незвичайному плямистому забарвленню гілок цінуються як декоративні. В умовах атмосферного забруднення їх часто використовують для оздоблення вулиць міст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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