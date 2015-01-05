В Україні затримали відомого у світі хакера. ВІДЕО

Служба безпеки України встановила та затримала хакера, відомого під ніком «Sanix».На початку минулого року він привернув увагу світових фахівців з кібербезпеки, виклавши на одному з форумів оголошення про продаж бази з 773 мільйонами адрес електронної пошти та 21 мільйоном унікальних паролів, - інформує пресслужба СБУ.У січні 2019 року про нього писали The Guardian, Forbes та Newsweek, йому присвятив сюжет телеканал Italia 1, адже база даних, яку він виставив на продаж, була "найбільшим за всю історію масивом викрадених даних".Спеціалісти встановили, що виставлена хакером на продаж база обсягом 87 гігабайтів становить лише маленьку частину із загальної кількості даних, якими він заволодів. Подібних баз викрадених і зламаних паролів у хакера було щонайменше сім, загальний обсяг яких сягав майже терабайт. До них входили персональні, в тому числі фінансові, дані жителів Євросоюзу та Північної Америки.Служба безпеки України отримала інформацію, що хакером на псевдонім «Sanix» є, ймовірно, українець, мешканець Івано-Франківської області.Кіберфахівці СБУ зафіксували продаж ним баз даних з логінами і паролями до скриньок електронної пошти, пін-кодами до банківських карток, електронних гаманців криптовалют, рахунків PayPal, відомостями про комп’ютери, зламані для подальшого використання у бот-мережах та для організації DDoS-атак.У ході обшуків за місцем його проживання правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з двома терабайтами викраденої інформації, телефони з доказами протиправної діяльності та готівку від незаконних операцій в сумі майже 190 тисяч гривень та понад 3 тисячі доларів.Хакеру готують повідомлення про підозру у несанкціонованому втручанні у роботу комп'ютерів та у несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, за ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України.