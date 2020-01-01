У волинській філармонії відновили репетиції артистів. ВІДЕО





Про це розповів директор Сергій Єфіменко. Артисти зібралися на репетицію вперше за два місяці, - пише



Серед артистів, які не репетирували через карантин - Ольга Яручик. Жінка розповідає, що увесь цей час вчила нові пісні. В захисній масці, каже, співати важко, тому її знімає.



"В масці практично це неможливо...І апарат голосовий мусить працювати вільно. Наш керівник написав шість пісень, спілкувалися постійно, скучали дуже за роботою", - говорить артистка хору.



Керівник хору Олександр Стадник говорить, що за час карантину втратили можливість контактувати з живою музикою. За його словами, вони пропустили концерти у Львові і за кордоном.



"Будемо чекати як буде далі, хоча я не думаю, що дуже швидко відновиться концертна діяльність. Балет буде займатися у дві групи, хор на три частини, це до 10 чоловік, хоча б для того, щоб підтримати форму. Ми отримали зарплату, в силу того, що займалися. Єдине, що зняли доплати на цей період, а вони у нас до 40-50-ти відсотків",- каже художній керівник Волинського народного хору Олександр Стадник.



Директор філармонії Сергій Єфіменко розповідає також, що через карантин відмінили концерти, відповідно, каже, втратили частину заробітку. Усі заплановані концерти сподіваються провести восени.



"Після розмов з нашиими артистами я зрозумів, що для них спочатку карантин це невеличка відпустка, потім задовга відпустка, а потім якесь покарання. Тому що карантин ламає основну суть музичного мистецтва, це живе спілкування з глядачем. У нас відмінилися два дуже важливі заходи, це ювілей Василя Зінкевича і ювілей Волинської філармонії, 80 років з часу заснування", - резюмував Сергій Єфіменко.







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