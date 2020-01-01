Постачальник газу безпідставно отримав гроші від відділу освіти РДА на Волині, – прокуратура

Локачинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури звернувся до суду з позовом в інтересах держави в особі Західного офісу Держаудитслужби України та Сектору освіти Локачинської районної державної адміністрації, аби стягнути із суб’єкта господарювання кошти, отримані ним безпідставно.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Прокурори з'ясували, що у лютому 2019 року за результатами проведеної процедури закупівлі відділ освіти, молоді та спорту Локачинської РДА уклав із господарським товариством договір про постачання природного газу на суму понад 1,2 млн грн.У подальшому внаслідок укладення одразу ж додаткових угод до договору ціна за 1000 куб. м газу зросла на 20 %.За результатом моніторингу закупівлі Держаудитслужба надала висновок, що збільшення ціни відбулося у порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі».Відтак, вважають у прокуратурі, укладені додаткові угоди до договору є нікчемними, а кошти, отримані суб’єктом господарювання, - отримані ним безпідставно.У суді прокурори вимагатимуть стягнення з товариства безпідставно отриманих коштів на користь Сектору освіти Локачинської районної державної адміністрації.