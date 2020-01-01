вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Постачальник газу безпідставно отримав гроші від відділу освіти РДА на Волині, – прокуратура

Постачальник газу безпідставно отримав гроші від відділу освіти РДА на Волині, – прокуратура
Локачинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури звернувся до суду з позовом в інтересах держави в особі Західного офісу Держаудитслужби України та Сектору освіти Локачинської районної державної адміністрації, аби стягнути із суб’єкта господарювання кошти, отримані ним безпідставно.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Прокурори з'ясували, що у лютому 2019 року за результатами проведеної процедури закупівлі відділ освіти, молоді та спорту Локачинської РДА уклав із господарським товариством договір про постачання природного газу на суму понад 1,2 млн грн.

У подальшому внаслідок укладення одразу ж додаткових угод до договору ціна за 1000 куб. м газу зросла на 20 %.

За результатом моніторингу закупівлі Держаудитслужба надала висновок, що збільшення ціни відбулося у порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

Відтак, вважають у прокуратурі, укладені додаткові угоди до договору є нікчемними, а кошти, отримані суб’єктом господарювання, - отримані ним безпідставно.

У суді прокурори вимагатимуть стягнення з товариства безпідставно отриманих коштів на користь Сектору освіти Локачинської районної державної адміністрації.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, Волинь, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Померла хвора на коронавірус пацієнтка волинської психлікарні
Сьогодні, 16:41
Колишній міліціонер з Волині відсудив 630 тисяч гривень за незаконну люстрацію
Сьогодні, 16:35
Постачальник газу безпідставно отримав гроші від відділу освіти РДА на Волині, – прокуратура
Сьогодні, 16:24
Як волинянин, що мало не загинув від удару коня, удруге навчився ходити
Сьогодні, 16:01
У волинській філармонії відновили репетиції артистів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:52
Схожі новини
Лучанин сів за ґрати на 11 років, вдруге убивши людину Лучанин сів за ґрати на 11 років, вдруге убивши людину
08 травень, 11:55
Громада на Волині отримала «у спадок» нічийну ділянку вартістю у 2 мільйони Громада на Волині отримала «у спадок» нічийну ділянку вартістю у 2 мільйони
07 травень, 15:53
На волинських підприємців, які «зекономили» на оренді пів мільйона гривень, подали до суду На волинських підприємців, які «зекономили» на оренді пів мільйона гривень, подали до суду
04 травень, 18:27
У Ківерцівському районі викрили підпільну гуральню У Ківерцівському районі викрили підпільну гуральню
28 квітень, 13:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сенсаційна знахідка у Луцьку: під цокольним поверхом вежі князів Чорторийських виявили підземні кімнати
Сьогодні, 17:18
 0
Медики трьох закладів Волині, що в епіцентрі боротьби з COVID-19, нарешті отримають доплати
Сьогодні, 17:17
 0
У центральному парку Луцька незаконно розміщували електросамокати та дитячі електромобілі
Сьогодні, 16:59
 0
Померла хвора на коронавірус пацієнтка волинської психлікарні
Сьогодні, 16:41
 0
Колишній міліціонер з Волині відсудив 630 тисяч гривень за незаконну люстрацію
Сьогодні, 16:35
 0
Медіа
відео
1/8