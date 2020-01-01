Постачальник газу безпідставно отримав гроші від відділу освіти РДА на Волині, – прокуратура
Сьогодні, 16:24
Локачинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури звернувся до суду з позовом в інтересах держави в особі Західного офісу Держаудитслужби України та Сектору освіти Локачинської районної державної адміністрації, аби стягнути із суб’єкта господарювання кошти, отримані ним безпідставно.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Прокурори з'ясували, що у лютому 2019 року за результатами проведеної процедури закупівлі відділ освіти, молоді та спорту Локачинської РДА уклав із господарським товариством договір про постачання природного газу на суму понад 1,2 млн грн.
У подальшому внаслідок укладення одразу ж додаткових угод до договору ціна за 1000 куб. м газу зросла на 20 %.
За результатом моніторингу закупівлі Держаудитслужба надала висновок, що збільшення ціни відбулося у порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
Відтак, вважають у прокуратурі, укладені додаткові угоди до договору є нікчемними, а кошти, отримані суб’єктом господарювання, - отримані ним безпідставно.
У суді прокурори вимагатимуть стягнення з товариства безпідставно отриманих коштів на користь Сектору освіти Локачинської районної державної адміністрації.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Прокурори з'ясували, що у лютому 2019 року за результатами проведеної процедури закупівлі відділ освіти, молоді та спорту Локачинської РДА уклав із господарським товариством договір про постачання природного газу на суму понад 1,2 млн грн.
У подальшому внаслідок укладення одразу ж додаткових угод до договору ціна за 1000 куб. м газу зросла на 20 %.
За результатом моніторингу закупівлі Держаудитслужба надала висновок, що збільшення ціни відбулося у порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
Відтак, вважають у прокуратурі, укладені додаткові угоди до договору є нікчемними, а кошти, отримані суб’єктом господарювання, - отримані ним безпідставно.
У суді прокурори вимагатимуть стягнення з товариства безпідставно отриманих коштів на користь Сектору освіти Локачинської районної державної адміністрації.
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