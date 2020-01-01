У центральному парку Луцька незаконно розміщували електросамокати та дитячі електромобілі





Про це



Так, працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили факт розміщення підприємцем об'єкту торгівлі у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки без оформлення дозвільних документів.



За порушення, як на суб'єкта підприємницької діяльності, чоловіку загрожує штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.



На підприємця склали протокол про адміністративне правопорушення, проведено профілактичну бесіду та повідомлено про відповідальність, у разі продовження здійснення ним відповідної діяльності додатково і в умовах карантину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку підприємець незаконно розмістив елетросамокати та електронні дитячі машинки у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі України.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.Так, працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили факт розміщення підприємцем об'єкту торгівлі у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки без оформлення дозвільних документів.За порушення, як на суб'єкта підприємницької діяльності, чоловіку загрожує штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.На підприємця склали протокол про адміністративне правопорушення, проведено профілактичну бесіду та повідомлено про відповідальність, у разі продовження здійснення ним відповідної діяльності додатково і в умовах карантину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію