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У центральному парку Луцька незаконно розміщували електросамокати та дитячі електромобілі

У центральному парку Луцька незаконно розміщували електросамокати та дитячі електромобілі
У Луцьку підприємець незаконно розмістив елетросамокати та електронні дитячі машинки у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі України.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.

Так, працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили факт розміщення підприємцем об'єкту торгівлі у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки без оформлення дозвільних документів.

За порушення, як на суб'єкта підприємницької діяльності, чоловіку загрожує штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

На підприємця склали протокол про адміністративне правопорушення, проведено профілактичну бесіду та повідомлено про відповідальність, у разі продовження здійснення ним відповідної діяльності додатково і в умовах карантину.

У центральному парку Луцька незаконно розміщували електросамокати та дитячі електромобілі
У центральному парку Луцька незаконно розміщували електросамокати та дитячі електромобілі

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Теги: Луцьк, порушення, центральний парк
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