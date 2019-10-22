Сенсаційна знахідка у Луцьку: під цокольним поверхом вежі князів Чорторийських виявили підземні кімнати





Про це



Про них не було раніше відомо і описи цих кімнат в історичній літературі відсутні.



Через очевидне архітектурне поєднання знахідки з цокольними кімнатами вежі Чорторийських, де вказаний проєкт реалізується, вони дозволять краще зрозуміти історію цього місця. Луцькі підземелля отримали шанс розкрити свої таємниці та бути повною мірою представленими для лучан та гостей міста.



З ініціативи Луцької міської ради будуть проведені дослідження знайдених кімнат.



Очільник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради Олександр Котис назвав таку знахідку сенсаційною.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час реалізації проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна та Луцька», який здійснюється в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, під цокольним поверхом вежі князів Чорторийських знайшли новий об'єкт — підземні кімнати.Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.Про них не було раніше відомо і описи цих кімнат в історичній літературі відсутні.Через очевидне архітектурне поєднання знахідки з цокольними кімнатами вежі Чорторийських, де вказаний проєкт реалізується, вони дозволять краще зрозуміти історію цього місця. Луцькі підземелля отримали шанс розкрити свої таємниці та бути повною мірою представленими для лучан та гостей міста.З ініціативи Луцької міської ради будуть проведені дослідження знайдених кімнат.Очільник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської радиназвав таку знахідку сенсаційною.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію