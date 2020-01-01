вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Раді планують перейменувати День захисника України

У Раді планують перейменувати День захисника України
Верховна Рада ухвалила за основу проект закону, яким передбачено перейменування державного свята «День захисника України» на «День захисників України».

За відповідне рішення проголосував 261 народний депутат, - пише УНІАН.

«Пропонується внести зміни до абзацу дев’ятого частини першої статті 73 Кодексу законів про працю України, а саме змінити назву державного свята «День захисника України» на «День захисників України», - йдеться у пояснювальній записці до документу.

Документ розробили з метою належного «вшанування мужності та героїзму жінок та чоловіків - захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу на рівні державного свята».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перейменування, День захисника України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Родини погорільців із Рожища отримають матеріальну допомогу. ВІДЕО
Сьогодні, 18:02
Баскетбольний майданчик поблизу луцького парку готують до відкриття. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
У Раді планують перейменувати День захисника України
Сьогодні, 17:40
Луцьк готовий відновити роботу громадського транспорту
Сьогодні, 17:25
Сенсаційна знахідка у Луцьку: під цокольним поверхом вежі князів Чорторийських виявили підземні кімнати
Сьогодні, 17:18
Схожі новини
На Волині вдруге перейменували село На Волині вдруге перейменували село
12 березень, 13:02
СНУ чи ВНУ: у Луцьку перейменують університет. ФОТО СНУ чи ВНУ: у Луцьку перейменують університет. ФОТО
25 лютий, 21:35
Лучани хочуть жити на вулиці, названій на честь комуністичного партизана Лучани хочуть жити на вулиці, названій на честь комуністичного партизана
21 лютий, 10:39
У Луцьку можуть припинити перейменування вулиць У Луцьку можуть припинити перейменування вулиць
21 лютий, 10:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Британії померла українка, інфікована коронавірусом
Сьогодні, 18:38
 0
У селі під Луцьком обдаровані школярі отримають грошові нагороди
Сьогодні, 18:33
 0
У Ківерцівському районі лісівники та поліція затримали автомобіль із незаконною деревиною
Сьогодні, 18:07
 0
Родини погорільців із Рожища отримають матеріальну допомогу. ВІДЕО
Сьогодні, 18:02
 0
Баскетбольний майданчик поблизу луцького парку готують до відкриття. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8