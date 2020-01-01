У Раді планують перейменувати День захисника України
Сьогодні, 17:40
Верховна Рада ухвалила за основу проект закону, яким передбачено перейменування державного свята «День захисника України» на «День захисників України».
За відповідне рішення проголосував 261 народний депутат, - пише УНІАН.
«Пропонується внести зміни до абзацу дев’ятого частини першої статті 73 Кодексу законів про працю України, а саме змінити назву державного свята «День захисника України» на «День захисників України», - йдеться у пояснювальній записці до документу.
Документ розробили з метою належного «вшанування мужності та героїзму жінок та чоловіків - захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу на рівні державного свята».
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За відповідне рішення проголосував 261 народний депутат, - пише УНІАН.
«Пропонується внести зміни до абзацу дев’ятого частини першої статті 73 Кодексу законів про працю України, а саме змінити назву державного свята «День захисника України» на «День захисників України», - йдеться у пояснювальній записці до документу.
Документ розробили з метою належного «вшанування мужності та героїзму жінок та чоловіків - захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу на рівні державного свята».
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