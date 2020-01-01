У Раді планують перейменувати День захисника України





За відповідне рішення проголосував 261 народний депутат, - пише



«Пропонується внести зміни до абзацу дев’ятого частини першої статті 73 Кодексу законів про працю України, а саме змінити назву державного свята «День захисника України» на «День захисників України», - йдеться у пояснювальній записці до документу.



Документ розробили з метою належного «вшанування мужності та героїзму жінок та чоловіків - захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу на рівні державного свята».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада ухвалила за основу проект закону, яким передбачено перейменування державного свята «День захисника України» на «День захисників України».За відповідне рішення проголосував 261 народний депутат, - пише УНІАН. «Пропонується внести зміни до абзацу дев’ятого частини першої статті 73 Кодексу законів про працю України, а саме змінити назву державного свята «День захисника України» на «День захисників України», - йдеться у пояснювальній записці до документу.Документ розробили з метою належного «вшанування мужності та героїзму жінок та чоловіків - захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу на рівні державного свята».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію