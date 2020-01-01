Баскетбольний майданчик поблизу луцького парку готують до відкриття. ФОТО. ВІДЕО





Про це на своїй сторінці у Facebook Ігор Поліщук.



Нагадаємо,



"Працівники КП «Парки та сквери м. Луцька» розчищають землю навколо та схили біля майданчика, готуються до посіву трави, висаджують озеленення, а підрядник завершує облаштування потужного освітлення", - написав Ігор Поліщук.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Готують до вікриття баскетбольний майданчик на вулиці Глушець, який знаходиться поблизу місця, де був «Діснейленд» у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник мера ЛуцькаНагадаємо, будівництво майданчика розпочалось у кінці вересня 2019 року."Працівники КП «Парки та сквери м. Луцька» розчищають землю навколо та схили біля майданчика, готуються до посіву трави, висаджують озеленення, а підрядник завершує облаштування потужного освітлення", - написав Ігор Поліщук.

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