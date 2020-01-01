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Баскетбольний майданчик поблизу луцького парку готують до відкриття. ФОТО. ВІДЕО

Баскетбольний майданчик поблизу луцького парку готують до відкриття. ФОТО. ВІДЕО
Готують до вікриття баскетбольний майданчик на вулиці Глушець, який знаходиться поблизу місця, де був «Діснейленд» у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук.

Нагадаємо, будівництво майданчика розпочалось у кінці вересня 2019 року.

"Працівники КП «Парки та сквери м. Луцька» розчищають землю навколо та схили біля майданчика, готуються до посіву трави, висаджують озеленення, а підрядник завершує облаштування потужного освітлення", - написав Ігор Поліщук.

Баскетбольний майданчик поблизу луцького парку готують до відкриття. ФОТО. ВІДЕО
Баскетбольний майданчик поблизу луцького парку готують до відкриття. ФОТО. ВІДЕО
Баскетбольний майданчик поблизу луцького парку готують до відкриття. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Луцьк, відкриття, баскетбольний майданчик
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