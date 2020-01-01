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Родини погорільців із Рожища отримають матеріальну допомогу. ВІДЕО

Родини погорільців із Рожища отримають матеріальну допомогу. ВІДЕО
У Рожищенській районній адміністрації відбулося засідання комісії з ліквідації наслідків пожежі.

Голова РДА Сергій Шкода розповів Суспільному, що з районного бюджету виділять кожній сім’ї по 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, о 14:45, 18 травня у місті Рожище трапилася пожежа у приміщенні колишнього гуртожитку фабрики «Динамо». Без даху над голову лишились 11 родин.

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Зі слів голови Рожищенської райадміністрації, також є домовленість з обласною владою про матеріальну допомогу погорільцям з бюджету області.

"На даний час вони пообіцяли всім сім’ям також по 10 тисяч гривень. Будуть в подальшому сприяти в розслідуванні інциденту", - розповів Сергій Шкода.

19 транвя на місці згорілого гуртожитку експерти розпочали фіксувати втрати мешканців: оглянули квартири, взяли пояснення у людей.

Мешканці будинку Алла Крук розповідає, що усе майно її родини згоріло. В квартирі лишилися тільки стіни. Щойно побачила вогонь, кинулася рятувати дитину.

"Я не знала що робити. Дитина гола спить. Я її буджу, беру її в халат теплий, замотала та передала хрещеній. У мене були ватяні ноги, я не розуміла, що мені тут рятувати. Дитину винесла і сама вийшла", - з сумом говорить жінка.

Тих кому не було де ночувати, через втрату житла, на ніч мали розмістити у гуртожитку ветеринарного коледжу.

Голова райдержадміністрації Сергій Шкода розповів, що усі мешканці згорілого будинку минулу ніч провели у рідних та знайомих.


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Теги: Рожище, пожежа, погорільці, допомога
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