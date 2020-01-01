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У Ківерцівському районі лісівники та поліція затримали автомобіль із незаконною деревиною

У Ківерцівському районі лісівники та поліція затримали автомобіль із незаконною деревиною
Волинські лісівники спільно з поліцією затримали автомобіль з деревиною невідомого походження.

Тентований автомобіль помітили сьогодні, 19 траня, при виїзді із селища Цумань, інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Зазначають, що ту ж машину зафіксували вчора, 18 травня, поблизу лісового масиву Цуманського лісгоспу, працівники державної лісової охорони підприємства повідомили про факт у поліцію.

Правоохоронці зупинили авто у селі Дерно Ківерцівського району.

Підозри лісівників підтвердилися – при огляді в машині виявили деревину породи сосна невідомого походження. Водій не надав жодних документів.

За фактом тривають слідчі дії. Встановлють деталі справи та особи причетних.


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Теги: лісівники, незаконна деревина, Ківерцівський район
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