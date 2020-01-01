У Ківерцівському районі лісівники та поліція затримали автомобіль із незаконною деревиною





Тентований автомобіль помітили сьогодні, 19 траня, при виїзді із селища Цумань,



Зазначають, що ту ж машину зафіксували вчора, 18 травня, поблизу лісового масиву Цуманського лісгоспу, працівники державної лісової охорони підприємства повідомили про факт у поліцію.



Правоохоронці зупинили авто у селі Дерно Ківерцівського району.



Підозри лісівників підтвердилися – при огляді в машині виявили деревину породи сосна невідомого походження. Водій не надав жодних документів.



За фактом тривають слідчі дії. Встановлють деталі справи та особи причетних.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські лісівники спільно з поліцією затримали автомобіль з деревиною невідомого походження.Тентований автомобіль помітили сьогодні, 19 траня, при виїзді із селища Цумань, інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.Зазначають, що ту ж машину зафіксували вчора, 18 травня, поблизу лісового масиву Цуманського лісгоспу, працівники державної лісової охорони підприємства повідомили про факт у поліцію.Правоохоронці зупинили авто у селі Дерно Ківерцівського району.Підозри лісівників підтвердилися – при огляді в машині виявили деревину породи сосна невідомого походження. Водій не надав жодних документів.За фактом тривають слідчі дії. Встановлють деталі справи та особи причетних.

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