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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Британії померла українка, інфікована коронавірусом

У Британії померла українка, інфікована коронавірусом
У Великій Британії померла громадянка України, 1978 року народження, інфікована коронавірусом.

Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

“19 травня Посольство України у Великій Британії отримало інформацію про смерть 17 травня цього року у місті Чертсі, графство Суррей, громадянки України, 1978 року народження, інфікованої коронавірусом. Посольство надає сприяння родичам померлої щодо оформлення необхідних документів та вирішення питання репатріації тіла”, — повідомив співрозмовник УНН.

З його слів, справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України у Великій Британії.

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Теги: Велика Британія, смерть, українка, коронавірус
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