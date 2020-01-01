У Британії померла українка, інфікована коронавірусом
Сьогодні, 18:38
У Великій Британії померла громадянка України, 1978 року народження, інфікована коронавірусом.
Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.
“19 травня Посольство України у Великій Британії отримало інформацію про смерть 17 травня цього року у місті Чертсі, графство Суррей, громадянки України, 1978 року народження, інфікованої коронавірусом. Посольство надає сприяння родичам померлої щодо оформлення необхідних документів та вирішення питання репатріації тіла”, — повідомив співрозмовник УНН.
З його слів, справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України у Великій Британії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.
“19 травня Посольство України у Великій Британії отримало інформацію про смерть 17 травня цього року у місті Чертсі, графство Суррей, громадянки України, 1978 року народження, інфікованої коронавірусом. Посольство надає сприяння родичам померлої щодо оформлення необхідних документів та вирішення питання репатріації тіла”, — повідомив співрозмовник УНН.
З його слів, справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України у Великій Британії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Померла хвора на коронавірус пацієнтка волинської психлікарні
Сьогодні, 16:41
Карантин в Україні триватиме до 22 червня, – Ляшко
Сьогодні, 10:38
Коментарі 0
Останні новини
У Британії померла українка, інфікована коронавірусом
Сьогодні, 18:38
У селі під Луцьком обдаровані школярі отримають грошові нагороди
Сьогодні, 18:33
У Ківерцівському районі лісівники та поліція затримали автомобіль із незаконною деревиною
Сьогодні, 18:07