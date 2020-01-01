У Британії померла українка, інфікована коронавірусом





Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.



“19 травня Посольство України у Великій Британії отримало інформацію про смерть 17 травня цього року у місті Чертсі, графство Суррей, громадянки України, 1978 року народження, інфікованої коронавірусом. Посольство надає сприяння родичам померлої щодо оформлення необхідних документів та вирішення питання репатріації тіла”, — повідомив співрозмовник УНН.



З його слів, справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України у Великій Британії.

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