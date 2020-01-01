Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 20 травня





Про це



Вітер західний, 8-13 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10º тепла, вдень 16-21º тепла.



У Луцьку завтра, 20 травня, прогнозують також мінливу хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 8-13 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-10º тепла, вдень 18-20º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, подекуди грози.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вітер західний, 8-13 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10º тепла, вдень 16-21º тепла.У Луцьку завтра, 20 травня, прогнозують також мінливу хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 8-13 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-10º тепла, вдень 18-20º тепла.

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