Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 20 травня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, подекуди грози.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер західний, 8-13 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10º тепла, вдень 16-21º тепла.
У Луцьку завтра, 20 травня, прогнозують також мінливу хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 8-13 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-10º тепла, вдень 18-20º тепла.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер західний, 8-13 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10º тепла, вдень 16-21º тепла.
У Луцьку завтра, 20 травня, прогнозують також мінливу хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 8-13 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-10º тепла, вдень 18-20º тепла.
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