Небайдужі волиняни здали браконьєра, який ловив рибу сіткою на Стиру у Жидичині. ФОТО





Так, склали 48 протоколів за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП), 13 – за грубі порушення (ч. 4 ст. 85 КУпАП) та один – за незаконний збут водних біоресурсів (ч. 1 ст. 88-1). Оформили чотири акти виявлення та вилучення безхазяйного майна, інформує



«За даний період на порушників накладено 2 448 грн штрафів, решту буде накладено судами. Куди скеровано матеріали. Збитки, завдані рибному господарству, склали 9 197 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 29 кг водних біоресурсів. Також вилучено 14 од. заборонених знарядь лову та ще 31 од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.



До прикладу, 16 травня під час рибоохоронного рейду у Ківерцівському та Луцькому районів виявили 10 громадян, які порушували правила рибальства. На осіб оформили протоколи про адмінправопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції. Також з чоловіками провели масово-роз’яснювальну роботу щодо відповідальності за порушення Правил рибальства у нерестовий період.



Наступного дня завдяки зверненню небайдужих рибалок на рибогосподарському водному об’єкті «Старе русло» річки Стир, що поблизу села Жидичин Ківерцівського району, викрили громадянина, який вже неодноразово порушував природоохоронне законодавство та притягувався до відповідальності. Чоловік ловиви рибу забороненим знаряддям – лісковою сіткою.



Завдяки оперативності рибпатрульних порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству. На особу оформили адмінпротокол за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направлено до суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучено.



Під час рибоохоронної роботи на тій ж водоймі виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили чотири сітки. Склали відповідний акт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У період з 11 по 18 травня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 66 порушень.Так, склали 48 протоколів за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП), 13 – за грубі порушення (ч. 4 ст. 85 КУпАП) та один – за незаконний збут водних біоресурсів (ч. 1 ст. 88-1). Оформили чотири акти виявлення та вилучення безхазяйного майна, інформує пресслужба Волинського риьпатруля.«За даний період на порушників накладено 2 448 грн штрафів, решту буде накладено судами. Куди скеровано матеріали. Збитки, завдані рибному господарству, склали 9 197 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 29 кг водних біоресурсів. Також вилучено 14 од. заборонених знарядь лову та ще 31 од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруляДо прикладу, 16 травня під час рибоохоронного рейду у Ківерцівському та Луцькому районів виявили 10 громадян, які порушували правила рибальства. На осіб оформили протоколи про адмінправопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції. Також з чоловіками провели масово-роз’яснювальну роботу щодо відповідальності за порушення Правил рибальства у нерестовий період.Наступного дня завдяки зверненню небайдужих рибалок на рибогосподарському водному об’єкті «Старе русло» річки Стир, що поблизу села Жидичин Ківерцівського району, викрили громадянина, який вже неодноразово порушував природоохоронне законодавство та притягувався до відповідальності. Чоловік ловиви рибу забороненим знаряддям – лісковою сіткою.Завдяки оперативності рибпатрульних порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству. На особу оформили адмінпротокол за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направлено до суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучено.Під час рибоохоронної роботи на тій ж водоймі виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили чотири сітки. Склали відповідний акт.

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