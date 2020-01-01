У волинянки та волонтера Корпусу Миру США народився первісток

Олександра, дружина американського волонтера Бенні Венґі, народила сина.



Перші фото новонародженого сина та щасливого подружжя молодий татусь розмістив на своїй сторінці у соцмережі,



Первісток пари народився в одній з київських клінік.



Нагадаємо, що волонтер Корпусу Миру США працював у Ковелі в міській гімназії, де і познайомився з майбутньою дружиною. Крім того, він проводив англомовні тренування з футболу для маленьких вихованців ФЦ «Ковель-Волинь». Пара одружилася у серпні 2018 року.



Нині молоде подружжя мешкає у Києві, де Бенні працює тренером в одному з футбольних клубів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанка, дружина американського волонтера, народила сина.Перші фото новонародженого сина та щасливого подружжя молодий татусь розмістив на своїй сторінці у соцмережі, пише "КовельPost".Первісток пари народився в одній з київських клінік.Нагадаємо, що волонтер Корпусу Миру США працював у Ковелі в міській гімназії, де і познайомився з майбутньою дружиною. Крім того, він проводив англомовні тренування з футболу для маленьких вихованців ФЦ «Ковель-Волинь». Пара одружилася у серпні 2018 року.Нині молоде подружжя мешкає у Києві, де Бенні працює тренером в одному з футбольних клубів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію