У волинянки та волонтера Корпусу Миру США народився первісток
Сьогодні, 19:23
Ковельчанка Олександра, дружина американського волонтера Бенні Венґі, народила сина.
Перші фото новонародженого сина та щасливого подружжя молодий татусь розмістив на своїй сторінці у соцмережі, пише "КовельPost".
Первісток пари народився в одній з київських клінік.
Нагадаємо, що волонтер Корпусу Миру США працював у Ковелі в міській гімназії, де і познайомився з майбутньою дружиною. Крім того, він проводив англомовні тренування з футболу для маленьких вихованців ФЦ «Ковель-Волинь». Пара одружилася у серпні 2018 року.
Нині молоде подружжя мешкає у Києві, де Бенні працює тренером в одному з футбольних клубів.
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Перші фото новонародженого сина та щасливого подружжя молодий татусь розмістив на своїй сторінці у соцмережі, пише "КовельPost".
Первісток пари народився в одній з київських клінік.
Нагадаємо, що волонтер Корпусу Миру США працював у Ковелі в міській гімназії, де і познайомився з майбутньою дружиною. Крім того, він проводив англомовні тренування з футболу для маленьких вихованців ФЦ «Ковель-Волинь». Пара одружилася у серпні 2018 року.
Нині молоде подружжя мешкає у Києві, де Бенні працює тренером в одному з футбольних клубів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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