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У волинянки та волонтера Корпусу Миру США народився первісток

У волинянки та волонтера Корпусу Миру США народився первісток
Ковельчанка Олександра, дружина американського волонтера Бенні Венґі, народила сина.

Перші фото новонародженого сина та щасливого подружжя молодий татусь розмістив на своїй сторінці у соцмережі, пише "КовельPost".

Первісток пари народився в одній з київських клінік.

Нагадаємо, що волонтер Корпусу Миру США працював у Ковелі в міській гімназії, де і познайомився з майбутньою дружиною. Крім того, він проводив англомовні тренування з футболу для маленьких вихованців ФЦ «Ковель-Волинь». Пара одружилася у серпні 2018 року.

Нині молоде подружжя мешкає у Києві, де Бенні працює тренером в одному з футбольних клубів.

У волинянки та волонтера Корпусу Миру США народився первісток

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Теги: волонтер Корусу Миру США, волинянка, народження дитини
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