У Луцьку візьмуться за мікрорайон, який не ремонтували майже 50 років. ФОТО





Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад на своїй сторінці у



"Із 1973 року у цих дворах не відбувалось жодних ремонтних робіт, дороги перетворилися у суцільні ями, де люди травмувалися, а в дощову погоду цією територією просто неможливо пройти.



Вже найближчим часом тут розпочнеться капітальний ремонт «під ключ», який передбачає повну заміну асфальтового і тротуарного покриття, розширення паркувальних зон, встановлення LED-освітлення, облаштування дитячої ігрової території та відокремлення зони смітників.



Вислухали пропозиції людей щодо проєкту, надали час для внесення змін і поправок, щоб результат задовольнив мешканців, які вже багато років із нетерпінням ремонту своїх дворів.



Приємно бачити позитивну реакцію мешканців, які отримають довгоочікувані поліпшення умов на прибудинкових територіях.



А практика презентації проєкту підтвердила свою ефективність, адже люди мають можливість обговорити і внести власні корективи у майбутній стан і вигляд дворів", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 19 травня, презентували проєкт капітального ремонту мешканцям мікрорайону, що охоплює прибудинкові території п’яти будинків – пр Відродження, 5, Митрополита Шептицького, 32, 34, Декабристів, 29, 31.Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад на своїй сторінці у facebook "Із 1973 року у цих дворах не відбувалось жодних ремонтних робіт, дороги перетворилися у суцільні ями, де люди травмувалися, а в дощову погоду цією територією просто неможливо пройти.Вже найближчим часом тут розпочнеться капітальний ремонт «під ключ», який передбачає повну заміну асфальтового і тротуарного покриття, розширення паркувальних зон, встановлення LED-освітлення, облаштування дитячої ігрової території та відокремлення зони смітників.Вислухали пропозиції людей щодо проєкту, надали час для внесення змін і поправок, щоб результат задовольнив мешканців, які вже багато років із нетерпінням ремонту своїх дворів.Приємно бачити позитивну реакцію мешканців, які отримають довгоочікувані поліпшення умов на прибудинкових територіях.А практика презентації проєкту підтвердила свою ефективність, адже люди мають можливість обговорити і внести власні корективи у майбутній стан і вигляд дворів", - йдеться в дописі.

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