вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку візьмуться за мікрорайон, який не ремонтували майже 50 років. ФОТО

У Луцьку візьмуться за мікрорайон, який не ремонтували майже 50 років. ФОТО
У вівторок, 19 травня, презентували проєкт капітального ремонту мешканцям мікрорайону, що охоплює прибудинкові території п’яти будинків – пр Відродження, 5, Митрополита Шептицького, 32, 34, Декабристів, 29, 31.

Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад на своїй сторінці у facebook.

"Із 1973 року у цих дворах не відбувалось жодних ремонтних робіт, дороги перетворилися у суцільні ями, де люди травмувалися, а в дощову погоду цією територією просто неможливо пройти.

Вже найближчим часом тут розпочнеться капітальний ремонт «під ключ», який передбачає повну заміну асфальтового і тротуарного покриття, розширення паркувальних зон, встановлення LED-освітлення, облаштування дитячої ігрової території та відокремлення зони смітників.

Вислухали пропозиції людей щодо проєкту, надали час для внесення змін і поправок, щоб результат задовольнив мешканців, які вже багато років із нетерпінням ремонту своїх дворів.

Приємно бачити позитивну реакцію мешканців, які отримають довгоочікувані поліпшення умов на прибудинкових територіях.

А практика презентації проєкту підтвердила свою ефективність, адже люди мають можливість обговорити і внести власні корективи у майбутній стан і вигляд дворів", - йдеться в дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мікрорайон, Дкабристів, Відродження. ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Одразу десять луцьких багатоповерхівок залишилися без гарячої води
Сьогодні, 21:58
У Луцьку візьмуться за мікрорайон, який не ремонтували майже 50 років. ФОТО
Сьогодні, 21:36
У місті на Волині озеленили територію парку. ФОТО
Сьогодні, 21:15
Небайдужі волиняни здали браконьєра, який ловив рибу сіткою на Стиру у Жидичині. ФОТО
Сьогодні, 20:45
Що у декларації колишнього керівника юстиції Волині
Сьогодні, 20:25
Схожі новини
У Луцьку осучаснили мікрорайон. ФОТО У Луцьку осучаснили мікрорайон. ФОТО
16 травень, 05:33
В одному з мікрорайонів Ковеля облаштують парк. ФОТО В одному з мікрорайонів Ковеля облаштують парк. ФОТО
01 листопад, 2019, 07:35
Назвали найнебезпечніші мікрорайони Луцька Назвали найнебезпечніші мікрорайони Луцька
07 квітень, 2019, 16:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Одразу десять луцьких багатоповерхівок залишилися без гарячої води
Сьогодні, 21:58
 0
У Луцьку візьмуться за мікрорайон, який не ремонтували майже 50 років. ФОТО
Сьогодні, 21:36
 0
У місті на Волині озеленили територію парку. ФОТО
Сьогодні, 21:15
 0
Небайдужі волиняни здали браконьєра, який ловив рибу сіткою на Стиру у Жидичині. ФОТО
Сьогодні, 20:45
 0
Що у декларації колишнього керівника юстиції Волині
Сьогодні, 20:25
 0
Медіа
відео
1/8