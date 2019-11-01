У Луцьку візьмуться за мікрорайон, який не ремонтували майже 50 років. ФОТО
Сьогодні, 21:36
У вівторок, 19 травня, презентували проєкт капітального ремонту мешканцям мікрорайону, що охоплює прибудинкові території п’яти будинків – пр Відродження, 5, Митрополита Шептицького, 32, 34, Декабристів, 29, 31.
Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад на своїй сторінці у facebook.
"Із 1973 року у цих дворах не відбувалось жодних ремонтних робіт, дороги перетворилися у суцільні ями, де люди травмувалися, а в дощову погоду цією територією просто неможливо пройти.
Вже найближчим часом тут розпочнеться капітальний ремонт «під ключ», який передбачає повну заміну асфальтового і тротуарного покриття, розширення паркувальних зон, встановлення LED-освітлення, облаштування дитячої ігрової території та відокремлення зони смітників.
Вислухали пропозиції людей щодо проєкту, надали час для внесення змін і поправок, щоб результат задовольнив мешканців, які вже багато років із нетерпінням ремонту своїх дворів.
Приємно бачити позитивну реакцію мешканців, які отримають довгоочікувані поліпшення умов на прибудинкових територіях.
А практика презентації проєкту підтвердила свою ефективність, адже люди мають можливість обговорити і внести власні корективи у майбутній стан і вигляд дворів", - йдеться в дописі.
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Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад на своїй сторінці у facebook.
"Із 1973 року у цих дворах не відбувалось жодних ремонтних робіт, дороги перетворилися у суцільні ями, де люди травмувалися, а в дощову погоду цією територією просто неможливо пройти.
Вже найближчим часом тут розпочнеться капітальний ремонт «під ключ», який передбачає повну заміну асфальтового і тротуарного покриття, розширення паркувальних зон, встановлення LED-освітлення, облаштування дитячої ігрової території та відокремлення зони смітників.
Вислухали пропозиції людей щодо проєкту, надали час для внесення змін і поправок, щоб результат задовольнив мешканців, які вже багато років із нетерпінням ремонту своїх дворів.
Приємно бачити позитивну реакцію мешканців, які отримають довгоочікувані поліпшення умов на прибудинкових територіях.
А практика презентації проєкту підтвердила свою ефективність, адже люди мають можливість обговорити і внести власні корективи у майбутній стан і вигляд дворів", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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