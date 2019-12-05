Одразу десять луцьких багатоповерхівок залишилися без гарячої води





Про це інформують у ДКП



Як повідомлялося раніше, через витік на тепловій мережі вул. Кравчука, без послуги з постачання гарячої води залишилося 6 житлових будинків на вул. Кравчука, 15, 19-б, вул. Конякіна, 29, 29-а, 29-б, 31.



Завершення робіт на подавальному трубопроводі дозволило відновити послугу для споживачів, однак, додатково було заплановано виконання робіт із заміни зворотного трубопроводу на цій ділянці.



Сьогодні, 19 травня, виконання таких робіт було розпочато з протягування труби під дорогою, у зв'язку з чим надання послуги тимчасово припинилося. Завершення робіт на ділянці заплановано на завтра, 20 травня.



14 травня через підтоплення підвального приміщення житлового будинку на вул. Привокзальна, 15, було тимчасово припинено надання послуги гарячого водопостачання для будинків на вул. Привокзальна, 14, 14-а. Після виконання необхідного об'єму робіт на інженерних комунікаціях наступного дня послугу було відновлено.



Сьогодні, 19 травня, через повторне підтоплення підвального приміщення водою надання послуги знову припинено. Проведення відновлювальних робіт та відновлення послуги заплановано на 20 травня.



Через витік на тепловій мережі вул. Львівської тимчасово припинено надання послуги з постачання гарячої води для житлових будинків на вул. Львівська, 73, 73-а. Роботи з ліквідації витоку продовжаться завтра, після чого послугу буде відновлено.



Просимо вибачення за завдані тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з виконанням аварійно-відновних робіт на 3 ділянках теплової мережі тимчасово припинено послугу з постачання гарячої води для 10 житлових будинків.Про це інформують у ДКП "Луцьктепло" Як повідомлялося раніше, через витік на тепловій мережі вул. Кравчука, без послуги з постачання гарячої води залишилося 6 житлових будинків на вул. Кравчука, 15, 19-б, вул. Конякіна, 29, 29-а, 29-б, 31.Завершення робіт на подавальному трубопроводі дозволило відновити послугу для споживачів, однак, додатково було заплановано виконання робіт із заміни зворотного трубопроводу на цій ділянці.Сьогодні, 19 травня, виконання таких робіт було розпочато з протягування труби під дорогою, у зв'язку з чим надання послуги тимчасово припинилося. Завершення робіт на ділянці заплановано на завтра, 20 травня.14 травня через підтоплення підвального приміщення житлового будинку на вул. Привокзальна, 15, було тимчасово припинено надання послуги гарячого водопостачання для будинків на вул. Привокзальна, 14, 14-а. Після виконання необхідного об'єму робіт на інженерних комунікаціях наступного дня послугу було відновлено.Сьогодні, 19 травня, через повторне підтоплення підвального приміщення водою надання послуги знову припинено. Проведення відновлювальних робіт та відновлення послуги заплановано на 20 травня.Через витік на тепловій мережі вул. Львівської тимчасово припинено надання послуги з постачання гарячої води для житлових будинків на вул. Львівська, 73, 73-а. Роботи з ліквідації витоку продовжаться завтра, після чого послугу буде відновлено.Просимо вибачення за завдані тимчасові незручності.

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