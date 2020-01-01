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Біля одного з луцьких ринків – сміттєзвалище ФОТО

Біля одного з луцьких ринків – сміттєзвалище ФОТО
Іспектори департаменту муніципальної варти на своїй сторінці у facebook опублікували світлини, зроблені біля Центральноного ринку.

"Ось такий смітник створили підприємці ринку Центральний зі сторони парку імені Лесі Українки", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що у Луцьку триває демонтаж контейнерів на Центральному ринку. Підприємці намагаються відстояти своє майно, через що на ринку постійно виникають сутички.

А 15 травня один з підприємців автомобілем поїхав на людей.

Біля одного з луцьких ринків – сміттєзвалище ФОТО
Біля одного з луцьких ринків – сміттєзвалище ФОТО
Біля одного з луцьких ринків – сміттєзвалище ФОТО

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Теги: муніципали, ринок, сміття
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