Біля одного з луцьких ринків – сміттєзвалище ФОТО
Сьогодні, 22:20
Іспектори департаменту муніципальної варти на своїй сторінці у facebook опублікували світлини, зроблені біля Центральноного ринку.
"Ось такий смітник створили підприємці ринку Центральний зі сторони парку імені Лесі Українки", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, що у Луцьку триває демонтаж контейнерів на Центральному ринку. Підприємці намагаються відстояти своє майно, через що на ринку постійно виникають сутички.
А 15 травня один з підприємців автомобілем поїхав на людей.
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"Ось такий смітник створили підприємці ринку Центральний зі сторони парку імені Лесі Українки", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, що у Луцьку триває демонтаж контейнерів на Центральному ринку. Підприємці намагаються відстояти своє майно, через що на ринку постійно виникають сутички.
А 15 травня один з підприємців автомобілем поїхав на людей.
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Біля одного з луцьких ринків – сміттєзвалище ФОТО
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