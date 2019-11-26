Вкрав техніку з вітрини магазину: на Волині оперативно розшукали злодія





До Володимир-Волинського відділлу поліції надійшла заява від продавчині магазину “Комісійна техніка”, який знаходиться на вулиці Ковельська, 46, про те, що 17 травня близько 16:30 невідома особа шляхом вільного доступу з вітрини, викрала нетбук марки “Lenovo”, – інформує



Вартість викраденого становить 2000 гривень.



Поліцейські по гарячих слідах встановили, що крадіжку вчинив раніше судимий громадянин 1971 року народження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18-го травня затримали невідомого, який викрав нетбук марки «Lenovo» з вітрини магазину «Комісійна техніка» у Володимирі-Волинському.До Володимир-Волинського відділлу поліції надійшла заява від продавчині магазину “Комісійна техніка”, який знаходиться на вулиці Ковельська, 46, про те, що 17 травня близько 16:30 невідома особа шляхом вільного доступу з вітрини, викрала нетбук марки “Lenovo”, – інформує Володимир медіа Вартість викраденого становить 2000 гривень.Поліцейські по гарячих слідах встановили, що крадіжку вчинив раніше судимий громадянин 1971 року народження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію