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Вкрав техніку з вітрини магазину: на Волині оперативно розшукали злодія

Вкрав техніку з вітрини магазину: на Волині оперативно розшукали злодія
18-го травня затримали невідомого, який викрав нетбук марки «Lenovo» з вітрини магазину «Комісійна техніка» у Володимирі-Волинському.

До Володимир-Волинського відділлу поліції надійшла заява від продавчині магазину “Комісійна техніка”, який знаходиться на вулиці Ковельська, 46, про те, що 17 травня близько 16:30 невідома особа шляхом вільного доступу з вітрини, викрала нетбук марки “Lenovo”, – інформує Володимир медіа.

Вартість викраденого становить 2000 гривень.

Поліцейські по гарячих слідах встановили, що крадіжку вчинив раніше судимий громадянин 1971 року народження.

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Теги: нетбук, злодій, крадіжка, поліція
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