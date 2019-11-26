Вкрав техніку з вітрини магазину: на Волині оперативно розшукали злодія
Сьогодні, 04:33
18-го травня затримали невідомого, який викрав нетбук марки «Lenovo» з вітрини магазину «Комісійна техніка» у Володимирі-Волинському.
До Володимир-Волинського відділлу поліції надійшла заява від продавчині магазину “Комісійна техніка”, який знаходиться на вулиці Ковельська, 46, про те, що 17 травня близько 16:30 невідома особа шляхом вільного доступу з вітрини, викрала нетбук марки “Lenovo”, – інформує Володимир медіа.
Вартість викраденого становить 2000 гривень.
Поліцейські по гарячих слідах встановили, що крадіжку вчинив раніше судимий громадянин 1971 року народження.
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До Володимир-Волинського відділлу поліції надійшла заява від продавчині магазину “Комісійна техніка”, який знаходиться на вулиці Ковельська, 46, про те, що 17 травня близько 16:30 невідома особа шляхом вільного доступу з вітрини, викрала нетбук марки “Lenovo”, – інформує Володимир медіа.
Вартість викраденого становить 2000 гривень.
Поліцейські по гарячих слідах встановили, що крадіжку вчинив раніше судимий громадянин 1971 року народження.
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