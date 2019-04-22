«Електролінія над вагонами має напругу до 29-ти тисяч вольт», – луцький залізничник розповів про те, як обгорів підліток. ВІДЕО





Як розповів заступник начальника залізничної станції “Луцьк” Павло Караїм, над вагонами, де стрибав хлопець, електролінія має напругу до 29-ти тисяч вольт, йдеться у сюжеті



Нагадаємо, 17 травня близько 3:00 хлопець отримав травми внаслідок



Павло Караїм каже, про травмованого хлопця дізналися вже вдень від правоохоронців, які прийшли до залізничників.





“Якщо знаходитися до контактного дроту ближче, ніж на 2 метри, то людину або вбиває, або вона горить неповністю, або просто відкидає дугою. Залежно, де людина була, як взялася, чим доторкнулася”, – розповідає заступник начальника залізничної станції “Луцьк”.



Зі слів Павла Караїма на залізничній станції підлітки травмуються не вперше. Останній випадок стався у жовтні 2018. Тоді обгоріли двоє хлопців 19 та 14 років, які хотіли зробити селфі на вагоні потяга.



“У таких випадках, ми просто викликаємо працівників поліції. Тому що наші працівники виходять – а дітей вже немає. Важко зловити їх на місці і довести, що цей факт був”.





Нагадаємо, до обіду 18 травня, травмований Сашко перебував у обласній дитячій лікарні. Там оперувати обпеченого підлітка не ризикнули, каже завідувач відділення анестезіології Юрій Радчук.



“Пацієнт поступив у свідомості, в стані опікового шоку, була надана протишокова терапія. Для подальшого лікування





Як розповів керівник обласного опікового центру Роман Трач, сьогодні Сашкові зробили успішну операцію з видалення відмерлих тканин. У нього – глибокий опік грудної клітки. Пересадити шкіру підлітку зможуть за 7-10 днів. Протягом цього часу від буде госпіталізований. Скільки часу триватиме відновлення дитини лікар не прогнозує.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лінія електропередач, де травмувався 15-річний хлопець Сашко, розташована неподалік автомобільного мосту на залізничному вокзалі Луцька.Як розповів заступник начальника залізничної станції “Луцьк”, над вагонами, де стрибав хлопець, електролінія має напругу до 29-ти тисяч вольт, йдеться у сюжеті Суспільного Нагадаємо, 17 травня близько 3:00 хлопець отримав травми внаслідок удару електричним струмом . Підліток обпік 40% тіла Павло Караїм каже, про травмованого хлопця дізналися вже вдень від правоохоронців, які прийшли до залізничників.“Якщо знаходитися до контактного дроту ближче, ніж на 2 метри, то людину або вбиває, або вона горить неповністю, або просто відкидає дугою. Залежно, де людина була, як взялася, чим доторкнулася”, – розповідає заступник начальника залізничної станції “Луцьк”.Зі слів Павла Караїма на залізничній станції підлітки травмуються не вперше. Останній випадок стався у жовтні 2018. Тоді обгоріли двоє хлопців 19 та 14 років, які хотіли зробити селфі на вагоні потяга.“У таких випадках, ми просто викликаємо працівників поліції. Тому що наші працівники виходять – а дітей вже немає. Важко зловити їх на місці і довести, що цей факт був”.Нагадаємо, до обіду 18 травня, травмований Сашко перебував у обласній дитячій лікарні. Там оперувати обпеченого підлітка не ризикнули, каже завідувач відділення анестезіології“Пацієнт поступив у свідомості, в стані опікового шоку, була надана протишокова терапія. Для подальшого лікування перевели в опіковий центр Луцької міської клінічної лікарні ”.Як розповів керівник обласного опікового центру, сьогодні Сашкові зробили успішну операцію з видалення відмерлих тканин. У нього – глибокий опік грудної клітки. Пересадити шкіру підлітку зможуть за 7-10 днів. Протягом цього часу від буде госпіталізований. Скільки часу триватиме відновлення дитини лікар не прогнозує.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію