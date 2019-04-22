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«Електролінія над вагонами має напругу до 29-ти тисяч вольт», – луцький залізничник розповів про те, як обгорів підліток. ВІДЕО

«Електролінія над вагонами має напругу до 29-ти тисяч вольт», – луцький залізничник розповів про те, як обгорів підліток. ВІДЕО
Лінія електропередач, де травмувався 15-річний хлопець Сашко, розташована неподалік автомобільного мосту на залізничному вокзалі Луцька.

Як розповів заступник начальника залізничної станції “Луцьк” Павло Караїм, над вагонами, де стрибав хлопець, електролінія має напругу до 29-ти тисяч вольт, йдеться у сюжеті Суспільного.

Нагадаємо, 17 травня близько 3:00 хлопець отримав травми внаслідок удару електричним струмом. Підліток обпік 40% тіла.

Павло Караїм каже, про травмованого хлопця дізналися вже вдень від правоохоронців, які прийшли до залізничників.

«Електролінія над вагонами має напругу до 29-ти тисяч вольт», – луцький залізничник розповів про те, як обгорів підліток. ВІДЕО

“Якщо знаходитися до контактного дроту ближче, ніж на 2 метри, то людину або вбиває, або вона горить неповністю, або просто відкидає дугою. Залежно, де людина була, як взялася, чим доторкнулася”, – розповідає заступник начальника залізничної станції “Луцьк”.

Зі слів Павла Караїма на залізничній станції підлітки травмуються не вперше. Останній випадок стався у жовтні 2018. Тоді обгоріли двоє хлопців 19 та 14 років, які хотіли зробити селфі на вагоні потяга.

“У таких випадках, ми просто викликаємо працівників поліції. Тому що наші працівники виходять – а дітей вже немає. Важко зловити їх на місці і довести, що цей факт був”.

«Електролінія над вагонами має напругу до 29-ти тисяч вольт», – луцький залізничник розповів про те, як обгорів підліток. ВІДЕО

Нагадаємо, до обіду 18 травня, травмований Сашко перебував у обласній дитячій лікарні. Там оперувати обпеченого підлітка не ризикнули, каже завідувач відділення анестезіології Юрій Радчук.

“Пацієнт поступив у свідомості, в стані опікового шоку, була надана протишокова терапія. Для подальшого лікування перевели в опіковий центр Луцької міської клінічної лікарні”.

«Електролінія над вагонами має напругу до 29-ти тисяч вольт», – луцький залізничник розповів про те, як обгорів підліток. ВІДЕО

Як розповів керівник обласного опікового центру Роман Трач, сьогодні Сашкові зробили успішну операцію з видалення відмерлих тканин. У нього – глибокий опік грудної клітки. Пересадити шкіру підлітку зможуть за 7-10 днів. Протягом цього часу від буде госпіталізований. Скільки часу триватиме відновлення дитини лікар не прогнозує.


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Теги: струм, вагон, напруга, вокзал, підліток
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